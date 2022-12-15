携程发布 2022 年 Q3 财报：净营收 69 亿元，同比增长 29%

IT之家 12 月 15 日消息，携程集团今日公布了截至 2022 年 9 月 30 日第三季度未经审计的财务业绩。财报显示，2022 年第三季度，携程集团净营业收入为 69 亿元，同比增长 29%，净利润为 2.45 亿元；经调整 EBITDA 为 14 亿元，同比增长 164%。

报告期内，携程集团主营业务加速回暖。其中，住宿预订收入 29 亿元，同比增长 32%；交通票务收入 26 亿元，同比增长 44%；旅游度假业务收入 3.87 亿元，同比相对稳定；商旅管理业务收入 3.7 亿元，同比增长 9%。

IT之家了解到，携程表示，今年以来，预订周期缩短、本地预订增速加快成为国内酒店预订市场的主要特征。今年第三季度，携程集团国内本地酒店预订量较 2019 年同期增长约 60%。同时，携程国内长途酒店预订环比增长超 130%。

此外，携程集团第三季度的国内整体酒店预订量恢复到 2019 年水平，国内酒店预订收入同比增长 25%。

国际业务方面，携程国际平台三季度整体机票预订量同比增长超过 100%，亚太地区机票预订量较 2021 年增长超过 400%。今年三季度，国际平台的海外酒店预订量较 2019 年同期增长 45%，连续 3 个季度超过 2019 年水平。