OPPO Find N2 / N2 Flip 折叠新机今天下午发布，最新外观宣传视频公布

IT之家 12 月 15 日消息，今天下午 16 点，OPPO Find N2 系列折叠屏新机将发布，包含 OPPO Find N2 和 OPPO Find N2 Flip 两款手机，分别采用横向和竖向折叠设计，刚刚官方公布了新机的外观宣传视频。

视频显示，OPPO Find N2 采用横向折叠设计，后置三摄像头，位于机身左上角整体呈矩阵设计。其中两颗摄像头较大，第三颗摄像头较小。此外，从摄像头下方的字母来看，OPPO Find N2 同样搭载了哈苏影像。

OPPO Find N2 Flip 则采用竖向折叠设计，后置两颗摄像头，副屏也很大，根据此前官方透露的信息，这块副屏可以显示时间、日期和电量，还可以显示 App 通知弹窗和微信聊天等信息。

IT之家了解到，据此前官方预热，OPPO Find N2 主打轻薄，而且比直板机更轻，采用创新材料并重构关键结构件，带来折叠屏重量上的重大突破，并全面升级屏幕、影像、性能及悬停体验，带来“超越直板手机的体验”。

从之前的爆料来看，OPPO Find N2 搭载了高通骁龙 8 + Gen1 的低频版，后置 50MP 的 IMX890 主摄，支持 OIS 防抖，兼备 48MP 的 IMX581 和 32MP 的 IMX709 镜头，支持 2 倍光学变焦，内外屏的前置都是 32MP 镜头。这款折叠屏新机的内屏采用了 7.1 英寸 1920*1792 分辨率 120Hz 刷新率的三星 E6 材质大屏，而外屏是一块 5.54 英寸的小屏，同样是三星 E6 材质，拥有 2120*1080 分辨率和 120Hz 刷新率。其它方面，该机将采用 4520mAh 电池，支持 67W 快充，配备马里亚纳 X 芯片，拥有哈苏影像系统，素皮款重约 233g，玻璃面板款则为 237g，采用侧面指纹识别方案，运行基于 Android 13 的 ColorOS 13。

OPPO Find N2 Flip 方面，据悉该机搭载了天玑 9000 + 处理器，前置 3200 万像素 AF 自拍镜头，后置 5000 万像素主摄像头 + 800 万像素广角摄像头，配备一块 6.6 英寸三星 E6 材质内屏，支持 120Hz 高刷新率，外屏尺寸为 3.26 英寸，是目前为止竖向折叠屏手机最大的外屏。