蓝箭航天回应“朱雀二号发射失利”：火箭一二级主机飞行正常，正分析原因

IT之家 12 月 15 日消息，针对“朱雀二号遥一运载火箭飞行试验任务失利”一事，我国民营火箭公司蓝箭航天今日上午发布了情况说明。

蓝箭航天表示，12 月 14 日 16 时 30 分，我国在酒泉卫星发射中心执行朱雀二号民营商业新型运载火箭首次飞行试验任务。火箭一级、二级主机飞行正常，二级游机工作异常，发射任务失利。具体原因正在进一步分析排查。

IT之家曾报道，此次发射，星箭组合体的飞行高度最高到达 400 千米，此后由于没有达到入轨速度，飞行高度不断下降，最终只能遗憾再入大气层。本次发射是本年度我国第 60 次航天发射，也是国内民营公司首枚液发火箭尝试入轨。

自 2017 年 9 月立项至今，“朱雀二号”运载火箭已完成了第一批次火箭技术状态的研发工作。除 12 月中旬在酒泉发射的遥一火箭，遥二火箭已于 11 月下旬在嘉兴蓝箭航天中心开始总装工作。

▲ 图源：蓝箭航天

朱雀二号遥二运载火箭为两级低温液体运载火箭，箭体直径为 3.35 米，火箭总长 49.5 米，起飞质量 219 吨，起飞推力 268 吨。火箭一级采用 4 台“天鹊”80 吨液氧甲烷发动机并联；火箭二级发动机采用单台“天鹊”80 吨液氧甲烷发动机和“天鹊”10 吨级游动液氧甲烷发动机，主机构型与一级发动机单机相同。火箭级间分离采用冷分离方式，整流罩分离采用旋抛分离方式。

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