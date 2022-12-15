鸡肋，推荐不要使用微软 Win11 右键的“搜索 Microsoft Store”功能

IT之家 12 月 15 日消息，如果你不希望用腾讯视频打开 MP4 文件，那么小编推荐不要使用 Win11 系统右键菜单中的“搜索 Microsoft Store”功能。国外科技媒体 Ghacks 在最新文章中，认为这项功能有点鸡肋，无法在 Microsoft Store 中找到准确的处理应用。

IT之家的忠实网友们，你在使用 Win10 / Win11 系统中如果遇到系统无法识别的文件类型，你会怎么做？微软在系统右键菜单中就提供了“搜索 Microsoft Store”功能，帮助用户快速找到适合的处理应用。

Ghacks 在文章中指出，微软的这项功能实际上比较鸡肋，它只是搜索文件后缀名称，例如系统无法识别 docx 文件，那么使用该功能就是在 Microsoft Store 中搜索“docx”。但是反馈回来的结果并不精准匹配。

同样以“docx”为例，反馈的结果并非是 Microsoft Office 等一些官方应用，而是 Trio Office、Neat Office 等结果。

搜索“mp4”，反馈的第一个结果是腾讯视频，而不是微软官方自己的应用。不过在前面 8 个应用中有 4 个都是微软官方的。