微软发布 Win11 Build 25267 预览版：探索任务栏搜索界面更多设计，ISO 镜像已放出

IT之家 12 月 15 日消息，微软面向 Dev 频道的 Windows Insider 项目成员，于今天推出了 Win11 Build 25267 预览版更新。本次更新在修复此前版本中存在的已知问题之外，主要对任务栏上的搜索功能进行了更多的试验。用户除了通过 Windows Update 方式进行更新之外，还可以访问微软官网下载 ISO 镜像。

IT之家还了解到，Win11 Build 25267 是 Dev 频道在 2022 年最后一个预览版，微软在圣诞假期内将不会再次更新。下个预览版更新要等到明年 1 月了。

变化和改进：

[任务栏上的搜索]

微软在该预览版中正探索不同的搜索设计。微软表示自 Build 25252 版本开始，就开始尝试为任务栏搜索功能探索不同的界面设计。开发频道的内部人员将从该版本开始看到更新的处理方式，其中包含更多圆角。

修复：

[常规]

修复了导致部分 Insider 成员在此前版本中出现的投屏问题（WIN + K）。

[任务栏和系统托盘]

修复了导致部分用户点击快速设置中的蓝牙选项崩溃的问题

更新了使用屏幕阅读器时任务栏中的快速设置图标，如果你将焦点设置在每个图标上，它不再包括系统状态的字样，而只是说图标是什么（例如，不是 "系统音量状态"，而只是说 "音量"）。

如果 Focus 被设置到任务栏上的一个应用图标上，并且你使用 ALT + Shift + 左 / 右键来移动它，讲述人（Narrator）现在会说它已经被移动。

修复了一个高命中率的 explorer.exe 崩溃，不少 Insider 在此前几个版本中出现了崩溃问题。

[任务栏上的搜索]

这些修复措施仅适用于那些收到任务栏上搜索外观的不同处理方法之一的 Windows Insiders，该处理方法从 Build 25252 开始向 Insiders 推广。

微软修复了当你更换主显示器或插入外部显示器时，导致搜索框出现在桌面上漂浮的问题。

当使用增加的文本比例时，搜索框中的文本不应该再在底部被剪切。

[输入]

在你第一次按 ALT+Shift 时，点击收到的通知现在应该打开自定义选项，而不是意外地打开一个命令提示符窗口。

修复了在简体中文 IME 候选窗口中有时会导致第一个候选项目不可见或被剪切的问题。

[文件管理器]

修复了应用程序中使用“浏览文件夹”只显示桌面（而没有其它文件夹）的问题。

[设置]

如果 Windows Update 安装失败，现在可以选择 Windows Update 历史中的错误代码，复制出来。

[其它]