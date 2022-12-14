修复无法从微软商城下载 BUG，微软即将更新“快速助手”应用

IT之家 12 月 14 日消息，微软预告即将更新“快速助手”（Quick Assist）应用，以修复部分用户无法通过 Microsoft Store 下载安装该应用的问题。微软在公告中表示，在将“快速助手”从系统更新中剥离，成为独立应用之后，部分用户反馈无法安装。

微软在支持文档中承认，使用企业管理设备的用户可能因为缺乏组织权限，而无法通过 Microsoft Store 下载“快速助手”应用。该支持文章曾建议，这些组织可以使用 Microsoft Store for Business 或 Microsoft Store for Education 向用户分发该应用程序。然而，这个建议作为一种选择正在迅速消失，因为微软正计划在明年年初结束这些商店。

不过，即将到来的 2022 年 12 月和 2023 年 1 月的 Windows 质量更新，将缓解快速辅助系统用户的问题，微软的公告建议。在某些情况下，旧的快速协助嵌入应用程序的用户将获得新的快速协助功能。微软表示：“在你安装更新后，原版的 Quick Assist 将拥有与商店应用版本相同的功能”。

IT之家了解到，使用快速助手应用程序，你可以通过远程连接接收或提供电脑帮助。它可用于远程连接到设备，然后查看其显示器、进行批注或完全控制。此外，用户还可以对其进行故障排除、诊断技术问题，并直接在其设备上向用户提供说明。请记住仅与受信任的人员共享快速助手，因为他们可以访问你的电脑。