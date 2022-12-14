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Win11 学院：如何开启 Windows 11 自动色彩管理（ACM）功能

2022/12/14 16:38:14 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 12 月 14 日消息，微软正邀请更多用户测试自动色彩管理（ACM）功能。微软日前发布 Win11 Build 25262 版本更新中，已经邀请部分 Dev 频道用户进行测试。本文介绍如何通过 Vivetool 工具在 Win11 上启用这项新功能。

自动色彩管理是 Win11 系统独有的功能，用户可以在设置 > 系统 > 显示 > 高级显示器设置中启用。该功能提供全系统的色彩管理，以确保在支持的设备上有一致和准确的色彩。切换到自动色彩管理，可以提供额外的细节，减少阴影或渐变的图像伪影。

具备 10-16 bit 色彩精度的显示器在启用该功能之后显示效果最佳，而传统 8 bit 显示器在启用该功能之后也可以改善显示效果。

IT之家了解到，微软希望让更多的用户访问自动色彩管理。微软称这些 ID 为“AutoColorManagement_WideRollout_OnByDefault”和“AutoColorManagement_WideRollout”。其中的“WideRollout”表明微软希望进一步推广该功能。

关于 ViveTool 工具的教程可以访问：

解锁微软 Win11 开发版隐藏新功能，开源命令行工具 ViveTool 使用指南

如何在 Windows 11 build 25262 中启用自动色彩管理？

  • 1. 从 Github 官网下载 ViveTool 工具

  • 2. 解压到任意位置

  • 3. 打开解压缩的文件夹，会看到 4 个文件

  • 4. 在文件夹页面空白区域，按住 Shift 按钮右键

  • 5. 在菜单中选择“在此处打开命令行模式”或者选择“在此处打开 PowerShell 窗口”

  • 6. 找到你想要启用某项隐藏功能的 Feature ID

  • 7. 输入“vivetool /enable /id:36371531”按下回车键

  • 8. 输入“vivetool /enable /id:41740192”按下回车键

  • 9. 如果启用成功，应该会返回“Successfully set feature configuration”的提示。

  • 10. 关闭命令行窗口，重启系统，这些改动设置应该就会生效。

如果你想要恢复过来，只需要将命令行中的“/enable”修改为“/disable”就可以了。

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关键词：Win11

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