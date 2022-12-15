SA：随着汽车摄像头需求增加，性能要求也在增加

IT之家 12 月 15 日消息，Strategy Analytics 最新的自动驾驶汽车服务 (AVS) 报告《汽车摄像头: 更多需求，更多性能》，分析了汽车摄像头技术和市场部署的最新趋势。

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在 2022 年宝马 3 系轿车中，新的 Mobileye EyeQ5 Mid 芯片配备了一个单目前挡风玻璃摄像头，该摄像头具有 800 万像素的图像传感器和 120 度宽视场。这标志着 Mobileye 三焦摄像头模块的终结，该模块拥有三个分辨率较低、视场不同的独立相机。

Strategy Analytics 分析师表示：“最近的 NCAP 要求确保更早地发现脆弱的道路使用者，并对视场中的物体进行更准确和更可靠的分类。前挡风玻璃摄像头整合背后的举措将使 OEM 客户降低硬件成本。但要实现这种相机分辨率的提高，就需要更小的像素尺寸。这减少了图像传感器可以接收的光量，从而使低光操作更具挑战性。因此，分辨率是汽车摄像头落后于消费电子产品和移动应用的地方。”

IT之家了解到，更高的分辨率也意味着在汽车摄像头的设计中更严格的机械公差。已经开发了一些技术，以确保摄像头性能的提高不会以牺牲在汽车中遇到的更具挑战性的环境中操作为代价，同时能够处理更高水平的数据，并通过添加人工智能来增强物体感知。