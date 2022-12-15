荣耀 80 Pro 三体限定版曝光：后置三体 Logo

IT之家 12 月 15 日消息，《三体》动画已于近期开播，该动画改编自作家刘慈欣的系列同名长篇科幻小说，由B站主要出品制作，三体宇宙联合出品，艺画开天联合出品承制。三体动画版也出现了指定产品荣耀 80 系列的合作。

现在据微博博主 @鹏鹏君驾到 称，荣耀 80 / Pro 系列的三体联名版曝光，真实性仍有待验证。这款荣耀 80 Pro 手机后置三体 Logo。当然也可能会有其他定制内容。预计荣耀还将合作推出更多三体相关的周边产品。

IT之家获悉，荣耀 80 Pro 已经在 12 月初上市开售，该机搭载高通骁龙 8+ Gen 1 低频版（台积电 4nm 制程，CPU：1× 3.0GHz X2 超大核 + 3× 2.5GHz A710 大核 + 4× 1.8GHz A510 小核），采用 4800mAh 电池，支持 66W 快充，15 分钟可从 3% 充电至 50%，配备 2945mm² VC 液冷均热板以及 4862mm² 导热石墨，厚 7.8mm，重 188g，亮黑色、墨玉青、碧波微蓝、粉映晨辉 4 款配色，搭载 MagicOS 7.0 系统。

此外，该机采用 6.78 英寸 2700×1224 OLED 双曲面屏，支持 120Hz 刷新率（智能 / 120Hz / 90Hz / 60Hz），支持 1920Hz 高频 PWM 调光，10bit 色深。

影像方面，该机前置采用 50MP AI 人像主摄 + 2MP 景深，后置 160MP 主摄（传感器尺寸 1/1.56 英寸，f / 1.8，单像素尺寸 0.56μm，像素十六合一等效 2.24μm）+ 50MP 超广角微距（122°，像素四合一等效 1.28μm）+ 2MP 景深。