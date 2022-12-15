OPPO Enco X2 耳机金色流年配色发布，售价 999 元

IT之家 12 月 15 日消息，OPPO 在今天下午的发布会上推出了 Enco X2 耳机金色流年配色，售价 999 元。

IT之家曾报道，在今年 3 月份的 OPPO Find X5 系列新品发布会上，OPPO 推出了 Enco X2 真无线降噪耳机。

OPPO 称，联合丹拿共研了 SuperDBEE 第二代同轴双单元，更携手国际音乐大师久石让特别调音，采用全新的 LHDC4.0 技术，获得 Hi-Res Audio Wireless 金标认证，同时搭配超宽频主动降噪方案。低音单元采用厚度 0.0095mm 的轻质振膜，搭配线径 0.033mm 的 DCCA 音圈，大幅度减少了振动系统的质量，使得重量相比 OPPO Enco X 降低了 31%。

此外，OPPO Enco X2 重新优化了系统级芯片中 DAC 的内部电路结构，相比上一代推力提升了 25%。OPPO Enco X2 搭配 OPPO Find X5 系列还可实现 Hi-Res 高解析传输，声学性能达到 Hi-Res Audio Wireless 金标认证，并采用全新的 LHDC 4.0 技术，保证了无线音频传输速度和信息量。

降噪方面，OPPO Enco X2 的每只耳机内置两颗高信噪比降噪麦克风，同时搭载算力提升 50% 的三核降噪芯片，支持双重主动降噪，在降噪最深深度下潜达到约 45dB 的同时，让有效降噪频宽点达到 4kHz。