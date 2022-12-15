美团无人机首条常态化航线在上海开通：咖啡店等率先试水，下单后最快 15 分钟送达

IT之家 12 月 15 日消息，据上海金山官方消息，今天上午 9 点，美团无人机首条常态化航线在金山区华东无人机基地正式启动，新航线将作为美团无人机在上海落地的首站，成为区域内运力的重要补充，配合外卖员完成日常配送工作，由此更好地服务市民。

据介绍，此次在上海落地的首条常态化航线，是美团与金山区在去年 7 月签约合作的延续，内容涵盖了城市低空智能配送的真实场景运营、研发集成测试、商业场景挖掘等，从上海湾区高新区内的华东无人机基地出发，向金山核心城区扩展，逐步建立起立足上海市、覆盖华东地区的“3 公里 15 分钟达”低空智慧物流网络。

▲ 图源“i 金山”微信公众号

据美团无人机业务负责人毛一年介绍，无人机配送服务会率先在咖啡店等高度重视配送效率的商户中试水。

美团无人机在飞行过程中，高度在 120 米以下，速度最快可达 20m / s，用户下单后最快 15 分钟内送达，搭配特制的餐箱确保餐品不会因“空中配送”而撒漏。

IT之家了解到，美团于 2017 年启动无人机配送场景的探索，致力于打造 3 公里、15 分钟送达的低空物流网络。今年年初，美团无人机已经在深圳完成了首个面向真实用户的订单配送任务，并在其后的深圳疫情中为深圳南山区抗疫建立城市物资运送“空中通道”，给隔离区居民配送紧急物资。

具体操作方面，当美团收到消费者下单信息后，美团立即会通知骑手前往商家取货送至起飞机场。完成货品装箱后，无人机按照系统规划的航线将货品送至社区配送站，消费者可通过手机扫码打开社区配送站格口取货。