美光 2550 SSD 参数公布：采用 232 层 NAND，读取速度可达 5000MB/s

IT之家 12 月 15 日消息，美光日前宣布已向全球个人电脑原始设备制造商客户出货适用于主流笔记本电脑和台式机的美光 2550 NVMe 固态硬盘。现在，美光官网已公布该系列 SSD 的详细参数。

IT之家了解到，该系列 SSD 采用的是 TLC 颗粒，使用 PCIe 4.0 协议，1TB 版本顺序读取速度为 5000MB/s，顺序写入速度为 4000MB/s，随机读取速度为 550K IOPS，随时写入速度为 600K IOPS，耐用性为 600TBW。512GB 和 256GB 版本的性能相比 1TB 会稍有降低。

据美光官方介绍，2550 是“全球首款采用 200+ 层 NAND 技术的客户端 SSD”，它凭借存储密度和功耗优势，在性能方面超越竞争对手，其出色的响应能力和低功耗表现可帮助用户延长工作和家用 PC 的电池续航时间。

美光称，美光创新的预测缓存优化技术提升了用户体验，并在 PCMark 10 基准测试中创造了新的类别记录。与竞品相比，2550 SSD 文件传输速度快 112%，办公应用运行速度快 67%，主流游戏加载速度快 57%，内容创建应用运行速度快 78%。该产品还具有高达每秒 5GB 的极速顺序读取性能和每秒 4GB 的顺序写入性能，相比上一代 SSD 分别提升了 43% 和 33%。

此外，美光通过多种技术来实现节能，包括优化进入和退出自启动节能状态，在控制器中使用先进的制程节点，以及利用主机内存缓冲（HMB）技术取代 DRAM。这些创新技术使设备在睡眠模式下的功耗低于 2.5 毫瓦，在空闲模式下的功耗低于 150 毫瓦，在活动模式下的功耗低于 5.5 瓦。