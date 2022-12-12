美光：小米 13 首批搭载公司 LPDDR5X 内存，峰值速率达每秒 8.533 Gb

IT之家 12 月 12 日消息，美光科技今日宣布，其 LPDDR5X 移动内存已正式搭载于小米最新款旗舰智能手机小米 13。后者是全球首批采用 LPDDR5X 的智能手机之一，峰值速率达每秒 8.533 Gb。

美光表示，公司最新版本 LPDDR5X 专为高端和旗舰智能手机设计，峰值速率比上一代 LPDDR5 提升 33%。与去年秋季所实现的每秒 7.5 Gb 速率相比，这款满血版 LPDDR5X 速率进一步提升。

去年 11 月，美光基于业界首款 1α (1-alpha) 制程节点，对移动内存 LPDDR5X 进行了送样和验证。在此之前，美光还推出了 LPDDR5、基于 1α 节点的 LPDDR4X、基于 176 层 NAND 的 UFS 3.1 和 uMCP5 解决方案。

IT之家了解到，小米集团手机部副总裁许春利表示，美光 LPDDR5X 可有效提升移动计算摄影、本地 AI 翻译等功能的使用体验。率先搭载满血版 LPDDR5X 的小米 13，峰值速度达 8.5 Gbps。

据美光介绍，如今复杂的智能手机处理器内置多个异构处理引擎，而 LPDDR5X 内存性能水平的提升对于向这些异构引擎传输大量数据越来越重要。随着移动工作负载越来越复杂，先进的芯片平台需要高数据速率来确保跨应用的无缝多任务处理，并实现人工智能推理、增强现实和虚拟现实、沉浸式图像显示和高分辨率影像（如夜间模式和人像模式拍摄）等功能。