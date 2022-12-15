【IT之家开箱】OPPO Find N2 Flip 开箱图赏：竖向外屏，抢眼不止一面

12 月 15 日，OPPO 发布旗下首款竖向折叠形态手机 —OPPO Find N2 Flip，目前IT之家已提前入手这款手机，现在就为大家带来开箱图赏。

颜色方面，OPPO Find N2 Flip 提供流金、慕紫、雅黑三款配色，三款颜色在背板工艺方面各有特色，以IT之家手中的慕紫配色为例，高亮玻璃与 AG 雾化膜片的结合，让手机背板呈现出通透与光影兼并的纹理质感。

OPPO Find N2 Flip 外屏尺寸达到 3.2 英寸，比例为 17:9，利用屏幕尺寸优势，这块外屏可在日常使用承接更多日常任务。无需展开手机，便足以处理一些常用软件的简单交互。

OPPO Find N2 Flip 采用全新一代超轻固精工拟推式铰链，开合角度支持 10°-110° 自由悬停。转轴处使用精雕工艺，在光线照射下呈现出光影流动效果。

内屏折痕控制优秀，不管正对角度还是侧看角度，都不易发现折痕存在。

屏幕参数方面，OPPO Find N2 Flip 配备 6.8 英寸 E6 材质 AMOLED 柔性屏，21:9 尺寸比例，分辨率为 2520 × 1080，最高支持 120Hz 高刷，并搭载动态自适应刷新率技术。另外在内屏边框部分做了增高处理，避免手机合并时异物损伤屏幕。

影像方面，OPPO Find N2 Flip 配备 5000 万像素主摄以及 800 万像素超广角镜头，前置镜头为 3200 万像素。后置自拍操作时，可将副屏当作预览窗使用。

IT之家了解到，OPPO 官网已开始产品预售。具体配置价格如下：

8GB+256GB：5999 元

12GB+256GB：6399 元

16GB+512GB：6999 元

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