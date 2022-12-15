OPPO Find N2 Filp 竖向折叠屏发布：搭载天玑 9000 + 芯片，售价 5999 元至 6999 元

IT之家 12 月 15 日消息，在今天下午的 OPPO Find N2 系列发布上，OPPO Find N2 Flip 竖向折叠屏手机正式亮相。OPPO Find N2 Flip 手机 8GB+256GB 售价 5999 元，12GB+256GB 售价 6399 元，16GB+512GB 售价 6999 元。将在 12 月 15 日全平台预订，12 月 30 日上午 10 点开售。

OPPO Find N2 Flip 带来流金、雅黑、慕紫三款配色。采用自然 3D 曲线机身，贴合手掌设计；对于转轴处的水波光影纹理，采用微米级雕刻工艺；同时，采用无缝闭合的设计。

OPPO Find N2 Flip 搭载 6.8 英寸 E6 材质超平整镜面折叠大屏，屏幕平整度提升 50%，刷新率为 120Hz，支持 1600 尼特局部峰值亮度，支持 P3 广色域和 HDR10+；采用超轻固精工拟椎式铰链，40 万次折叠。Find N2 Flip 还通过了“德国莱茵折叠无忧认证”标准。

续航方面，OPPO Find N2 Flip 拥有 4300mAh 容量电池，支持 44W 超级闪充，内置天玑 9000 + 旗舰芯片 ，配合 Color OS 超算平台，可轻松使用一整天。同时，Find N2 Flip 是行业首个支持双卡双 5G 的小折叠手机。

在外屏设计上，OPPO 表示，「大比小好 方比圆好 竖比横好」。OPPO Find N2 Flip 的大外屏能让信息展现更加全面，一目了然；方形设计在拍照的时候，画面几乎不会被裁切，预览更完整；竖屏设计显示信息数量更多，操作也更方便。

OPPO 称，小折叠手机的外屏既不能只是简单的“通知栏”，也不应该是过于复杂的“小手机”界面。因此在 OPPO Find N2 Flip 这块大外屏上，带来了全新的轻交互体验「任意窗」，满足“即用即走”的需求。

Find N2 Flip 搭载了 17:9 比例、3.26 英寸的最大尺寸任意窗。任意窗支持多场景服务卡片，用户无需展开手机即可查看日程、天气，使用相机、计时器、耳机等系统功能以及小红书等第三方应用。配备“一键回复”功能，Find N2 Flip 任意窗支持系统短信、微信等通讯 App，可以实现 emoji、快捷短语、语音转文字三种回复形式。对于内外屏的协作，“一推即秀”功能可在内屏使用软件时上滑推送至外屏使用，例如可以提前将交通码推至外屏，内屏则继续浏览其他页面，操作互不干涉。对于外卖、打车、音乐类应用，Find N2 Flip 支持内外屏接力功能，合上手机，关键信息也可以在外屏显示，可随时查看服务进展，不必反复展开手机。

OPPO Find N2 Flip 主摄搭载 5000 万像素 IMX890 超感光大底传感器，可应对各种光线场景，即使是暗光环境下也能够呈现出更好地画面细节与丰富色彩。前置搭载索尼 IMX709 传感器，配合 OPPO 自研美颜算法，呈现更加自然、清晰的自拍表现。旗舰影像模组在哈苏超清画质引擎和马里亚纳 MariSilicon X 的加持下，呈现更加专业的画质表现。同时，借助多角度自由悬停功能，Find N2 Flip 提供延时摄影、腰平取景、低角度拍摄等多种丰富玩法。此外，得益于 17:9 的外屏比例，Find N2 Flip 可在任意窗实现几乎不裁切的预览效果，更利于用户创作。

IT之家获悉，OPPO Find N2 Flip 支持「多角度随心拍」。悬停拍摄：可多角度自由拍摄，解放双手，让距离不设限、姿势更自然。外屏预览：超大的竖向外屏，随时看到自己，实时构图，调整表情。

OPPO Find N2 Flip 支持「轻便交互 即用即走」。便捷回复：支持丰富的 emoji 表情，短语，语音转文字回复。定制小红书卡片：轻松浏览小红书，也可关注喜欢的博主、为喜欢的内容点赞。OPPO Find N2 Flip 还支持更多外屏智慧卡片。

轻轻一推，就能实现，OPPO Find N2 Filp 支持双屏同开。无论高铁票、门票、机票还是会员码等都可以轻松地推到外屏，在内屏的操作也不会受到任何影响。

OPPO Find N2 Filp 外屏支持互动电子宠物、GIF 壁纸等趣味功能。

下面是一图看懂 OPPO Find N2 Filp：

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