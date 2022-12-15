五款日系新作将随索尼 PlayStation VR2 同步推出

IT之家 12 月 15 日消息，据索尼官方消息，随着 2023 年 2 月 22 日 PlayStation VR2 上市，PS VR2 专用 / 支持游戏也会陆续登场，以下是预定于上市时同步发售的五款日系游戏。

【ALTAIR BREAKER】1～4 人，在 VR 世界实现多人超绝刀剑动作对战

本作是 VR 游戏开发公司 Thirdverse 所带来的 VR 多人超绝刀剑动作游戏。高速的 VR 刀剑对战、击飞和空中连击，以及攻击范围大的必杀技等等，这些在现实世界中无法实现的刀剑动作，只要运用 VR，任何人都能轻松体验直觉的操作方式。本作舞台是 AI 藉由科技奇点所创造的虚拟空间「ALTAIR」。

【X8】1～10 人，用 VR 手势华丽地发动特殊能力吧

这是是一款多人游玩的 VR 战术射击游戏。本作由「Thirdverse US Studio」推出。本作为最多可让 10 人参加的 5 vs 5 的团队战斗的连线专用游戏。

【The Tale of Onogoro】在 VR 空间与谜样巫女一同协力动作冒险

由 VR 逃脱冒险游戏「Last Labyrinth」开发小组亲自操刀的全新 VR 动作冒险游戏。本作以「VR 时代的全新冒险游戏」为概念，打造活用 VR 的世界观，并提供和虚拟角色的互动体验。以气之力与蒸汽机械融合，日系和风传奇蒸汽庞克的独特世界观中，将展开一边解决谜团，一边与巨大生物「KAMI」进行魄力满点战斗的大冒险。

【Kizuna AI － Touch the Beat!】在虚拟空间和绊爱相会

虚拟 Youtuber 的始祖，同时也是代表日本的 Youtuber，以「绊爱」为主题的节奏游戏即将在 PS5 和 PS4 登场！于 2020 年 10 月在其他平台推出的版本，是在全世界达成 100 万下载的人气作品。虽然其他平台版本仅有使用 VR 机器游玩的模式，但在 PS5 和 PS4 上除了 VR 模式，更追加了没有 PS VR2 或 PS VR 也能游玩的新要素「non-VR 模式」。

【DYSCHRONIA: Chronos Alternate】挑战乐园城市犯罪案件的 VR 调查游戏

在未来世界中，号称犯罪率仅有 0.001% 的海上都市「Astram Close」为本作的舞台。靠着「梦境」防范犯罪发生，被称为「乐园」的这座城市，竟然发生了创始者 Albert 博士被杀害的「不可能的犯罪」。刚上任的特别监察官「Haru Scion」接下城市的委托，为了解决这个异常状况而开始调查。