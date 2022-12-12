机构预测：2023 年全球 VR 设备出货量将达 1270 万台，上涨 40%

IT之家 12 月 12 日消息，XR (Extended Reality) 是全球顶级技术企业最关注的产品方向。随着苹果传闻在明年正式进入市场，以及索尼、Meta 即将推出新品，整个市场将会在 2023 年正式开化，规模迅速提高。

根据洛图科技（RUNTO）预测数据，XR 中的主要设备 VR 在 2023 年将首次突破千万规模，达到 1270 万台，同比今年增长 40%。

基本面和 Meta 调价影响 2022 年出货

2022 年，作为元宇宙的代表性设备，全球 VR 设备的实际出货表现并不是很匹配元宇宙的关注热度。洛图科技（RUNTO）数据显示，今年全球 VR 设备的市场规模在 910 万台左右。

不如预期的原因首先是疫情、通胀等消磨了全球用户的尝鲜和享受心理。此外，今年 8 月，受基础设施相关费用，以及 Reality Labs 硬件成本上升推动，主力品牌 Meta 将上市两年半的 Quest2 系列产品售价上调 100 美元，上涨幅度达到 25% 以上，这一重大调整逼退了消费者的购买行为，也抑制了整体市场规模。

2023 年，Meta 占比降至 59%

2023 年的基本面变化，和企业主体的新入局、新产品推出都将全面改善整个 VR 设备市场。

在市场规模上涨 40% 的同时，品牌的市占也会发生一些变化。Meta 将由过往的 70% 以上份额降至 59% 左右。洛图科技（RUNTO）预测，索尼随着 PS VR2 的推出，将在 2023 年出货 150 万台，拥有相当出货量的 PICO，也是市场增长的主要贡献者，两者分别占有 12% 左右的市场份额。Nolo 等品牌则分别不到 20 万台。

苹果 VR / AR 头戴显示器是风口浪尖的产品，数码届和供应链都对其期待颇高。由于软件问题，大规模上市时间延迟到了 2023 年下半年。业界原判断的 150 万台，显然已经无法完成，下调至 60 万台，占到整体市场的 4.7%。

2023 年全球 VR 设备市场品牌出货量预测，万台，%

苹果 VR / AR 头显

如同别的产品，苹果的首款 XR 设备可能是跨时代意义的新品。其能够在增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 之间实现无缝切换。售价将超过 2000 美元，折合人民币 1.4 万元。

这款设备将配有三个显示模块，包括两个索尼提供的 1.4 英寸 4K Micro OLED 显示面板，分辨率高达 3000 PPI；以及一个由 LGD 提供的 AMOLED 面板，将用于实现低分辨率外围视觉，从而增加视觉纵深。这已经是目前市场上分辨率最高的显示屏配置。

其它的主要供货商有负责镜头的大立光、负责 Pancake 模组的玉晶光、负责相机模组的高伟电子以及负责眼动追踪模组的致伸等。

IT之家了解到，报告称该产品共配置有十五颗摄像头，8 个摄像头用于影像穿透，用户无需摘掉 AR / VR 头显就可以看到周围的环境。6 个摄像头用于创新的生物识别功能，1 颗摄像头则用于环境监测。

处理器部分，搭载了两颗 Mac 级别的 M2 处理器，其中一颗芯片将采用台积电的 4nm 工艺，另一颗芯片为 5nm 工艺。

索尼 PS VR2 和 Meta Quest 3

索尼 PS VR2 采用 OLED 屏幕，并提供单眼 2000x2040 的分辨率以及 90Hz / 120Hz 的刷新率，支持 4K HDR 和 110 ° 广视角。

机身配备四颗摄像头用于耳机以及控制器，而红外追踪摄像头将用于眼部追踪，可能会带来眼球控制功能。

Meta Quest 3 将于 2023 年下半年发布，定价介于 300~500 美元。基本上延续了 Quest 2 的整体前置设计，头显正面由 2 个 Canyon 摄像头、2 个 Teton 摄像头和 1 个深度传感器构成，用于实现混合现实功能。

LCD 屏幕与前代产品一致，分辨率将提升至双眼 4K+。不同于之前的，两块 LCD 屏幕是倾斜 21 度安装，这样可以在不增加镜片面积的情况下增加可视角；刷新率支持到 120Hz，采用和苹果一样的 Pancake 光学方案。