联想 ThinkPhone 渲染图和规格曝光：骁龙 8+Gen1 处理器，6.6 英寸屏幕，5000 万主摄

IT之家 12 月 16 日消息，此前消息称联想计划近期推出 ThinkPhone 品牌的智能手机，代号为“Bronco”，相关渲染图已经曝光，并通过了国内的 3C 认证，显示支持 68W 快充。现在国外科技媒体 The TechOutlook 分享了关于该机的更多信息。

外观

这款智能手机的尺寸为 158.7 x 74.4 x 8.3 毫米，拥有 6.6 英寸的平面 POLED 材质屏幕，前置 3200 万像素的水滴状摄像头，配备自动对焦功能，它将拥有一个铝制金属框架，整机重量约为 189 克。

机身背面采用芳纶纤维（Aramid fiber）材质，底部写着 ThinkPhone。

相机

机身背面右上角的相机模块上会配有一个 5000 万像素主摄 + 1300 万像素长焦镜头 + 200 万像素深度传感器的组合，并配有个闪光灯。

机身正面配有 3200 万像素自拍摄像头。

屏幕

机身正面配备了分辨率为 2400*1080 像素的 6.6 英寸屏幕。该屏幕支持峰值亮度达 1200 尼特，刷新率达 144Hz。

处理器

IT之家了解到，消息称这款手机搭载的是高通骁龙 8+ Gen 1 处理器，有点遗憾的是并未装备最新的骁龙 8 Gen 2 处理器。

内存和存储

消息称该机会有 8GB+128GB 和 12GB+256GB 两种存储组合方案。

其它

这款手机的防水和防尘等级为 IP68，拥有 5000 毫安时的电池，支持 68W 快速充电或 15W 无线充电，并拥有立体声扬声器和双麦克风。

无线功能包括支持双卡和 NFC，而且手机有一个屏内指纹传感器。摩托罗拉 ThinkPhone 预计将搭载安卓 13 系统。