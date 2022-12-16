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英伟达 RTX 4070 Ti 显卡跑分曝光：OpenCL 性能比 RTX 3070Ti 快 45.8%

2022/12/16 7:11:57 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 12 月 16 日消息，临时被英伟达砍掉，“尚未发售”的 RTX 4080 12GB 版本可能会以 RTX 4070 Ti 的名称上市。在必恩威的 RTX 4070 Ti 显卡谍照曝光之后，这款显卡近日现身 GeekBench 跑分库

从跑分库页面公布的信息来看，RTX 4070 Ti 的规格和此前曝光的信息相符。页面显示该显卡的最高频率为 2730 MHz，具有 60 个多线程流式多处理器（7680 个 CUDA 核心）和 12GB 内存。这些规格与最终被取消的 RTX 4080 12GB 的规格相同。

IT之家了解到，页面显卡该显卡主要进行了 OpenCL 多次测试（在撰写本文时，没有 Vulkan 或 CUDA 测试），平均分数为 214654 分，比 RTX 3070 Ti 快 45.8%。

这个分数实际上比刚刚发布的 Radeon RX 7900 XTX 的分数还要好（我们已经用该卡的最新运行情况更新了图表）。然而，OpenCL 似乎更倾向于 NVIDIA GPU，而 Radeon 显卡在使用 Vulkan API 时往往表现更好。

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关键词：英伟达

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