微软与 ViaSat 合作，为全球 1000 万偏远地区人口提供卫星互联网接入服务

IT之家 12 月 15 日消息，在过去的五年里，微软的 Airband 计划已经帮助美国农村和世界各地的 5100 多万人实现了互联网接入。现在微软宣布与 Viasat 公司合作，旨在使 Airband 进入高速发展阶段。

今天在华盛顿特区举行的美国-非洲领导人峰会上宣布的这项合作，将利用 Viasat 的卫星网络，将互联网接入提供给全球 1000 万人，包括非洲的 500 万人。这是更广泛的 Airband 计划的一部分，该计划目标在 2025 年底前连接 25 亿人，包括非洲的 1 亿人。

Airband 计划的总经理 Vickie Robinson 说，非洲之所以受到特别关注，不仅是因为“那里有如此多的机会”，还因为非洲大陆的技术挑战。非洲大陆只有 40% 的地区能够上网，近 6 亿非洲人缺乏电力。

Airband 计划提供种子投资，以支持在需要的地区扩大基础设施建设。Robinson 说：“我们有一个由合作伙伴组成的生态系统，我认为这与其他人的做法有些不同。该倡议的受益者甚至可能不知道微软在提供互联网接入方面发挥了作用。”

此前，微软已经与合作伙伴合作，通过固定无线、电视空白带宽、光纤或公民宽带无线电服务提供互联网接入。新宣布的 Viasat 伙伴关系是第一个利用卫星连接的伙伴关系，将优先考虑非洲的刚果民主共和国、尼日利亚、埃及、塞内加尔和安哥拉，以及危地马拉、墨西哥和美国服务不足的地区。

这张地图用深蓝色的点突出了非洲微软 Airband 的活跃项目，用浅蓝色的点突出了与 Viasat 合作的未来项目

IT之家了解到，Viasat 公司对 Airband 的参与建立在该公司与微软 Azure Space 的现有合作关系之上。微软的另一个合作伙伴是 SpaceX，该公司正通过其 Starlink 卫星星座提供对 Azure 云连接的访问。Robinson 说，不排除将 Starlink 引入 Airband 项目的可能性。

此外，微软将提供免费访问 LinkedIn 网络安全课程的机会，作为其就业技能计划的一部分。微软负责技术和企业责任的副总裁 Teresa Hutson 在一篇博文中说，Airband 倡议和网络安全培训倡议的目的是加强与非洲的联系，这种联系可以追溯到 30 多年前。

“我们正在增加我们的投资，以帮助非洲各地的人民和政府实现转型和经济繁荣，”Hutson 说，“这只是下一章节的开始。”