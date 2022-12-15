Win11 学院：如何强制让 Windows 11 设备蓝屏

IT之家 12 月 15 日消息，在 Win11 系统中蓝屏（BSoD）也称为“停止错误”（Stop Error）和“错误检查”（Bug Check），通常情况下只有在遇到关键问题的时候才会出现。

显然你希望永远不要碰到这种错误，但有时候你可能出于测试系统或者你开发的程序、又或者恶作剧，在 Win11 系统中可以通过修改注册表的方式启用，并用组合键来强制蓝屏。

友好提醒：编辑注册表存在一定风险，如果你不正确操作，可能会对你的安装造成不可逆转的损害。在继续进行之前，建议为你的计算机创建一个备份。

IT之家网友可以按照以下步骤启用，不过需要注意的是不同键盘需要在不同路径下启用。

USB 键盘：

1. 打开开始菜单

2. 搜索 regedit，然后打开注册表编辑器

3. 打开 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdhid\Parameters 路径

4. 在右侧空白区域右键，在菜单中选择“新建”-》“DWORD（32 位）值”

5. 将其重命名为 “CrashOnCtrlScroll”，然后按下回车键

6. 双击信新建的 DWORD，然后将值从 0 修改为 1

7. 点击 OK 按键，然后重启电脑。

如果使用的是传统 PS / 2 键盘：

1. 打开开始菜单

2. 搜索 regedit，然后打开注册表编辑器

3. 打开 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters 路径

4. 在右侧空白区域右键，在菜单中选择“新建”-》“DWORD（32 位）值”

5. 将其重命名为 “CrashOnCtrlScroll”，然后按下回车键

6. 双击信新建的 DWORD，然后将值从 0 修改为 1

7. 点击 OK 按键，然后重启电脑。

如果在虚拟机上使用 Hyper-V 键盘（该功能只有在 Hyper-V 功能启用后才有相应选项）：

1. 打开开始菜单

2. 搜索 regedit，然后打开注册表编辑器

3. 打开 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\hyperkbd\Parameter 路径

4. 在右侧空白区域右键，在菜单中选择“新建”-》“DWORD（32 位）值”

5. 将其重命名为 “CrashOnCtrlScroll”，然后按下回车键

6. 双击信新建的 DWORD，然后将值从 0 修改为 1

7. 点击 OK 按键，然后重启电脑。

完成以上注册表修改之后，用户在长按“Ctrl”按键的情况下连续按击两次“Scroll Lock”按键，就会强制触发蓝屏。

该系统会触发 KeBugCheck，然后生成一个 0xE2 错误和“MANUALLY_INITIATED_CRASH”信息。Win11 系统还会保存一个 dump 文件，以便于后续调试。

由于拍摄问题，有大量摩尔纹请见谅。

如果你想要撤销这项功能，那么取消上述教程第 4 步所创建的“CrashOnCtrlScroll”值即可。