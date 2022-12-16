Valve：下一代 Steam Deck 专注于提升续航，没有性能升级

IT之家 12 月 16 日消息，Steam Deck 设计师告诉 The Verge，Valve 并不打算提高下一代 Steam Deck 的机能，而是努力提高其续航能力和显示屏画质。不过，一旦计算架构发生重大变化，Valve 可能会考虑进行重大升级。

Steam Deck 设计师 Pierre-Loup Griffais 表示:“我认为我们会选择在较长时间内保持这种性能水平，只有在有看到明显收益时才会考虑改变性能水平。”

IT之家了解到，Steam Deck 搭载了一个定制的 Aerith 芯片，但很多游戏尚无法流畅运行。该系统具有四个 Zen 2 核心，配备 2.4 至 3.5 GHz 频率，以及配备 512 个 1.0~1.6 GHz 的流处理器的 RDNA 2 GPU。

Steam Deck 设计师 Lawrence Yang 和 Pierre-Loup Griffais 表示，他们更期待在下一款 Steam Deck 掌机中提高续航时间和显示效果。

“现在，所有的 Steam Deck 都可以玩同样的游戏，我们的目标是让用户了解他们在玩游戏时期望的表现水平，让开发者了解他们的目标是什么…… 拥有这样一种规格是很有价值的，”Griffais 说。

虽然 PC 玩家可能对 Steam Deck 这种升级不太满意，但在这一行业中保持硬件规格其实是一种很正常的做法。例如任天堂到目前为止都没能推出那块配置加强版芯片的“Switch Pro”，但 Switch 却升级了一块更好的 OLED 显示屏。