三星调整其智能手机战略，着眼于高性能芯片来对抗苹果 iPhone

IT之家 12 月 16 日消息，据《한경IT・과학》等多个韩媒报道，三星电子将从明年开始大幅改变其智能手机战略，以“专注于最大化 Galaxy 客户体验”。

三星试图避免陷入以盈利为导向的误区之中，不能再致力于压缩成本，并通过优化高性能智能手机芯片，重点加强客户想要的功能。分析师认为，这反映了三星管理层有意缩小与苹果在高端智能手机市场的差距，重拾消费者信任的心态。

负责监督智能手机和家电业务的三星设备体验 (DX) 部门周四召开了为期两天的全球业务战略会议，以制定新的智能手机战略。在会议上，三星高管表示他们将探索提高其折叠屏手机性能的方法，将卷轴屏等新形态手机商业化，并精简其智能手机产品线。

在 DX（设备体验）部门管理会议上，三星电子副会长韩钟熙下令要求“所有部门都应该考虑如何在不降价（降低成本）的情况下加强智能手机的竞争力。”“压缩成本是中国企业这样的后来者也能轻松做到的事情。”

他强调：

不可再一昧削减成本

要使得三星手机更具竞争力

最大限度地发展半导体芯片

据介绍，三星电子智能手机战略此前一直专注于通过降低成本来“确保盈利能力”，例如 Galaxy A 系列为代表的中低端手机，但随着小米、OPPO、vivo 等中国厂商的崛起，三星电子这一卖点有所减弱。

而在高端市场，三星也完全不是苹果的对手。根据市场研究公司 Counterpoint Research 的数据，第三季度苹果在全球高端手机（400 美元以上）市场的份额为 57%，而三星电子仅有 19%，并预测在今年第四季度三星电子会将整个智能手机市场第一的市场份额拱手让给苹果（苹果 24.6%，三星电子 20.2%）。

在这种情况下，韩钟熙副会长下令思考该品牌究竟要如何加强产品竞争力，这也反映在三星电子本月早些时候进行的组织重组和常规人事调整中。

去年，三星将其手机业务更名为 Mobile eXperience (MX) 部门，以重视用户体验，其业务重点是开发定位高端的高性能手机。三星高管表示，“三星希望通过缩小与苹果的差距来重新获得消费者的信心”。

IT之家了解到，负责智能手机的 MX（Mobile Experience）部门于 9 日通过组织重组新成立了 AP（应用处理器）解决方案开发组。 从而加强在手机芯片方面的投入，试图以此阻拦苹果不断在高端市场攻城略地。

在此次改组中，原 MX 事业部开发室长崔元俊被任命为 AP 解决方案组长。崔元俊是一位资深的半导体专家，曾在高通等公司工作，后于 2017 年加入三星电子。