微软测试升级版补丁，修复 Win11 22H2 中大文件 SMB 复制缓慢 BUG

IT之家 12 月 16 日消息，微软在昨天发布了 Win11 Build 25267 版本更新，主要探索任务栏搜索框的更多界面。不过在更新日志之外，微软还表示发布升级版补丁，再次修复 Win11 22H2 文件复制的内核错误 BUG。

这个问题在远程复制大文件时导致明显速度下降。虽然该问题最初被怀疑与 SMB 协议有关，但微软 Windows 服务器高可用性和存储组首席项目经理 Ned Pyle 后来证实，这是内核中某个地方的问题，“与 SMB 或压缩没有关系”。因此，本地文件的复制速度也受到了影响。

IT之家了解到，在 11 月 28 日发布的 Win11 Build 25252 版本更新中，微软表示：

修复了在网络到本地的复制（例如，从网络共享复制文件时）比一些用户预期要慢的问题。

而在 12 月 14 日更新的内容中，微软写道：