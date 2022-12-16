至少接到 3 起误报，加拿大搜救协会称苹果 iPhone 的“车祸检测”功能已影响工作

IT之家 12 月 16 日消息，苹果为 iPhone 和 Apple Watch 新增了“车祸检测”功能，系统在检测到疑似车祸碰撞之后就会向当地政府发出求救。不过该功能目前仍不完善，在过山车、滑雪的时候都会意外触发“车祸检测”功能。而这些误报就增加了救援人员的工作任务。

加拿大不列颠哥伦比亚省搜索和救援协会的高级经理 Dwight Yochim 表示：“车祸检测功能可以识别速度的突然变化，金属和玻璃的碰撞声，甚至安全气囊的展开。但是不列颠哥伦比亚省的 iPhone 和 Apple Watch 驴友们，请尽快升级到最新版本”。

IT之家了解到，Yochim 表示救援人员至少收到了 3 起误报，救援人员到达现场之后发现根本没有人受伤。于是该救援组织联系苹果公司之后，苹果在本周三发布更新进一步完善“车祸检测”功能，因此该搜救组织推荐用户尽快升级。

Yochim 补充道：“收到紧急救援我们必须要出动，因为我们不知道是否真的有人受困”。他说，他们的一些志愿者成员甚至放下工作去寻找，或者需要派遣直升机，但却发现这个人是安全的，他希望通过升级到新版本来减少这样的事情发生。

Yochim 补充道：“我们现在平均要接到 2000 通求救电话，而在未来 10 年可能会达到 3000 通。如果收到误报电话越多，占用我们成员的时间也会越多”。