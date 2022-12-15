只能重装应用，部分苹果 iOS 16.2 用户升级 HomeKit 时卡死

IT之家 12 月 15 日消息，苹果在昨日发布的 iOS 16.2 更新中，升级了 Apple Home 的底层架构，苹果官方表示可以提高 HomeKit 性能。不过升级过程并不平稳，部分 HomeKit 用户反馈在升级之后出现卡死等情况。

符合条件的设备在升级 iOS 16.2、iPadOS 16.2、macOS Ventura 13.1、watchOS 9.2 或 tvOS 16.2 之后，用户都可以使用全新的 Apple Home 架构。如果 Apple Home 中有多位家庭成员，那么他们都需要升级到最新版本，否则无法控制智能家居产品。

苹果官方表示整个升级过程非常快，大约只需要几秒就可以完成，之后会跳出“Home Upgrade Complete”的升级完成提醒。不过一些用户反馈在升级中出现了多个问题。

IT之家了解到，用户反馈最多的一个问题就是卡在“更新”状态下，几秒钟可完成的升级会卡死。目前还没有相关的修复方法。AppleInsider 播客联合主持人斯蒂芬・罗伯斯（Stephen Robles）看到他的许多配件在更新后没有反应。他最终在等待问题自行解决的几个小时后，手动重新添加了任何没有反应的产品。

AppleInsider 的前执行编辑尼尔-休斯（Neil Hughes）也报告了他的设置问题，不过可能要混乱得多。他的一个用户账户变得毫无反应。他最终决定，唯一的出路是删除 Home 应用重新安装。