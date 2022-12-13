苹果 iPhone 14“车祸检测”功能立功，成功帮助男子救出爱妻

IT之家 12 月 13 日消息，援引国外科技媒体 iMore 报道，网名为“unclescorpion”的用户发帖称，iPhone 14 系列上的“车祸检测”功能成功帮助他救出爱妻。

他在 Reddit 社区发帖写道：“今天早些时候，我妻子从商场采购完成回家，当时我正和她通着电话。随后我听到了她的尖叫声，电话也随之挂断了。在几秒之后，我收到了她 iPhone 的通知，告诉我她出了车祸，并提供了确切的位置。我赶到那里，在救护车到达之前赶到那里，她的电话已经拨通了”。

他表示：“这起车祸是由一名分心的司机越过中线（centerline），迎面撞上了我妻子的车。她和另一个司机都没事，都在康复中。目击者试图打电话给我，但她是如此 震惊的是，她无法正确地给他们我的电话号码。我只知道是因为她的 Apple 设备告诉了我，当她上救护车时，我就在她身边”。

在帖子的最后，他表示：“如果不是因为她的 iPhone，我永远不会知道，我会一直想知道发生了什么事并感到担忧。我无法表达对碰撞检测功能的感激之情”。

IT之家了解到，如果你的 iPhone 或 Apple Watch 检测到严重车祸，你的设备可以协助你连接到紧急服务。“车祸检测”功能旨在检测严重车祸，如正面碰撞、侧面碰撞、追尾和翻车。涉及的车型包括轿车、小型货车、SUV、皮卡和其它乘用车。