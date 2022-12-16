特斯拉推出新的促销措施，为本月提车的海外用户赠送一万公里的免费充电里程

IT之家 12 月 16 日消息，随着 2022 年底的到来，各大车企都开始冲击销量新高。特斯拉中国也再一次加大了购车优惠，不过此次优惠活动仅面向上海地区用户，可为购新车的用户提供 3000 元的激励额度，不过本次活动限量 3500 名。

除此之外，特斯拉海外也在之前降价 3750 美元的基础上授权其销售人员向本月提车的客户免费提供 1 万英里 / 公里的超级充电里程，试图让买家赶最后一天之前提车，尤其是在美国。

特斯拉目前在美国的交付量已经达到 20 万辆，这意味着该公司不再有资格享受美国联邦电动汽车税收抵免政策，所以新用户要想获得这价值 7500 美元的奖励就需要在 1 月 1 日或之后提车。

在这种情况下，特斯拉要想让买家在新年之前完成提车就必须给出很大的福利。本月早些时候，特斯拉开始向美国买家提供 3750 美元的折扣，现在又在美国和英国英国推出了另一项激励措施，以鼓励买家本月提货。

知情人士告诉 Electrek，特斯拉已向其门店销售人员提供授权，其销售可向本月提车的买家免费提供 1 万英里 (或公里) 的超级充电里程，可与其他激励措施叠加，不过这些免费里程必须在交付后的两年内使用，而且不可转让。

IT之家了解到，10000 英里比平时活动赠送的免费充电里程更多，总价值约 500 美元，毕竟不同车型在不同地区充电时的收费标准都不同。