《科学》杂志公布 2022 年度十大突破：詹姆斯・韦伯望远镜当选之首，中国多年生水稻入选

IT之家 12 月 16 日消息，据科学日报微信公号，2022 年 12 月 16 日，美国《科学》杂志公布了本年度十大科学突破榜单。其中，中国的多年生水稻品种的开发入选榜单。

2022 年 11 月，中国云南大学胡凤益团队联合国内外相关团队在国际知名学术期刊《自然・可持续性》发表了题为“多年生稻的可持续生产力与生产潜力”的研究论文，并同步发表了题为“多年生稻变革促进可持续农业”的研究简报。

该团队多年生稻 23（PR23），种植一次可连续免耕收获 3—4 年，即自第二季起便无需买种、育秧、犁田和移栽等生产环节，仅需田间管理和收获两个生产环节，节约生产成本，减少劳动力，是基于种间杂交培育多年生粮食作物领域的里程碑事件。

此外，经过无数挫折、20 年的发展、100 亿美元的巨额花费以及 150 万公里的危险太空之旅，新的詹姆斯・韦伯空间望远镜（JWST）终于打开了它的金色红外眼，以令人惊叹的、前所未有的细节瞥见了宇宙以及它深不可测的过去。为了纪念这一壮举，美国《科学》杂志将 JWST 的飞行遴选为 2022 年科学突破之首。

空间望远镜不受地球大气层的阻碍，提供了地球周围宇宙的未受干扰的视图。然而，与其前身哈勃空间望远镜不同，JWST 可捕获红外光，包括从第一批恒星和星系发出的光。

《科学》杂志 2022 年度十大突破：