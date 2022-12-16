小米 11 / Pro / Ultra 等机型推送 MIUI 14 开发版系统：支持光子引擎架构

IT之家 12 月 16 日消息，据网友反馈，小米 11、小米 11 Pro、小米 11 Ultra、小米 Civi 1S、Redmi Note11T Pro、Redmi Note11T Pro + 等机型开始推送 MIUI 14 开发版系统。更新日志显示，带来了光子引擎架构，系统应用与第三方应用将全面加速，不仅流畅且更省电。

Redmi Note11T Pro 系列机搭载天玑 8100 芯片，小米 11 系列搭载骁龙 888 芯片，小米 Civi 1S 搭载骁龙 778G+ 芯片。

IT之家获悉，近期小米 MIUI 在社区发布，向大家承诺所有升级 MIUI 14 的机型均可获得光子引擎的极致流畅体验。此前承诺机型为已适配型号，因需软硬件深度协同，涉及系统架构调整工程量较大，故只能分批分波次逐步支持。

小米称，MIUI 14 光子引擎旨在通过对系统架构深度优化，以实现前所未有的全场景流畅体验。在 MIUI 14 光子引擎的加持下，系统流畅度大幅提升。同时，也希望能够改变 Android 应用生态环境：不仅让系统流畅，三方应用也全都流畅。特此，小米将 MIUI 光子引擎的能力向所有软件开发者开放。经测试，三方应用流畅度最高提升 88%，同时还更加省电。