2022 年前三季度全球电子纸模组出货量 1.9 亿片，同比增长 20.5%

IT之家 12 月 16 日消息，根据洛图科技（RUNTO）《全球电子纸市场分析季度报告（Global ePaper Market Analysis Quarterly Report）》，2022 年前三季度，全球电子纸模组出货量 1.9 亿片，同比增长 20.5%。电子纸整机产品方面，电子标签前三季度全球出货量达到 1.8 亿片，同比增长 28.6%；电子纸平板全球出货近 800 万台，其中，中国市场全渠道出货 63.6 万台，线上零售量达到了 53.8 万台。

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第三季度电子纸模组创下两年来最高单季出货量

2022 年前三季度，全球电子纸模组市场出货量达到 1.9 亿片，较去年同期增长 20.5%。其中，第三季度出货 7134 万片，创下过去两年的最高单季出货量。

2021-2022 年 全球电子纸模组季度出货量，单位：千片

B 端：前三季度电子标签出货量同比增长 28.6%

电子纸产品的应用终端主要分为 B 端、C 端两大类别，聚焦低功耗物联和类纸市场。

B 端应用主要包括电子货架标签（ESL）、数字标牌（Digital Signage）等，其主要优点在于使用时无需部署电源线路，仅使用纽扣电池就可以实现数年的续航能力。

出货量最大、占比最高的应用场景来自电子货架标签，主要应用在智慧零售、智慧教育、智慧医疗、智慧办公、智慧交通、智慧物流、智慧民航、智慧工业等八大领域。2022 年前三季度，全球电子标签出货量 1.8 亿片，较去年同期增长 28.6%。

2022 年 全球电子货架标签季度出货量，单位：亿片

零售是电子纸货架标签最核心的应用领域。向后看，新零售将热度不减，各种零售智能硬件将会出现，在给顾客带来便捷、舒适的购物体验同时也帮助商家节约成本、提高运营效率。商家也将更加注重销售渠道的整合来应对愈发复杂的消费者模式转变，以便完成对消费者的全方位覆盖。而目前包括中国在内的大多数国家仍然处于智慧零售的初级阶段，电子纸标签的渗透率还很低。所以，在未来的相当长时间内，电子标签仍然具有巨大的市场空间，并将长期占有电子纸应用中最大的品类。

C 端：平板前三季销售 800 万台；中国办公本发展迅速

2022 年前三季度，全球电子纸平板市场出货接近 800 万台，其中，中国电子纸平板全渠道出货为 63.6 万台，占全球市场的 8%。

步入第三季度，中国电子纸平板迎来了今年新品发布的第三轮浪潮。若加上第四季度的 10 月，从 8 月到 10 月共有 9 个品牌发布了 11 款产品。此轮新品发布的突出特点为，更多的跨界、异业品牌加入进来，极大的丰富了电子纸平板行业的广度，包括办公场景的 MAXHUB、游戏场景的雷神、以及奢侈品牌 VERTU。

中国电子纸平板市场的主要销量来自于线上，线上渠道销量占整体的比例接近 80%。今年前三季度，中国电子纸平板线上销量 53.8 万套，其中第三季度销量为 16.8 万台，较第二季度环比下降 20.4%，下滑原因或为 618 大促的虹吸效益所致。预计第四季度在双十一和元春两大促销季的带动下迎来年度出货高峰。

从销售金额来看，2022 年前三季度，电子纸平板线上销额达到了 10.9 亿元，其中第三季度销额为 4 亿元，在销量下滑的前提下，基本与第二季度持平，说明平均单价得到了相当大的回升。

2022 年 中国电子纸平板线上市场月度销量，单位：万台

洛图科技（RUNTO）将电子纸平板划分为三大品类：阅读器、智能办公本、智能学习本。在三者的比较之间，学习本还处于几乎忽略不计的市场地位，而阅读器和智能办公本存在一定的竞争。销量上来看，阅读器几乎每月一直高于智能办公本，阅读器的销量有涨有跌，但智能办公本大致呈现稳步上涨的态势，在第三季度的 8 月，一度反超阅读器。

销额上来看，智能办公本前三季度达到了 7.1 亿元，占整体的 65%；阅读器为 3.6 亿元，占整体的 33%。智能办公本的份额远高于阅读器，说明市场客单价的优势相当明显。IT之家获悉，从销额增幅来看，智能办公本销额前三季度一直保持增长态势，阅读器在第三季度销额则环比降幅明显。

2022 年 中国电子纸平板线上市场销额品类结构，单位：万元

从现有市场发展情况来看，虽然中国电子纸平板市场销量占全球整体不到 10%，但中国市场是目前最具活力的销售区域。接下来仍会有新的品牌玩家进入这个市场。