福特 F-150 Lightning 再次涨价，55974 美元起

IT之家 12 月 17 日消息，福特汽车再次对 F-150 Lightning 涨价 5000 美元，这也是今年第三次涨价，涨幅累计达 16000 美元，现在已经从 39974 涨到了 55974 美元起售。据称，此次涨价主要是为了缓解高通胀和供应链中断风险带来的成本上升。

虽然福特 F-150 Lightning Pro 经历了两次涨价，但目前北美市场需求依然强烈。实际上，刚刚过去的这几个月福特在北美的电动汽车市场份额同比增长 3.1%，达到 7%，预期十分乐观。

事实上，包括特斯拉在内的全球汽车制造商也在努力应对锂等原材料价格上涨的问题，并警告称高成本将持续下去。IT之家曾报道，福特此前表示其目标是在 2023 年秋季前实现年产 15 万辆 F-150 Lightning 纯电皮卡车。

▲ 图源福特官网

今年 1-11 月份，福特 F-150 Lightning 累计销量已达 13258 辆，但福特的目标是在 2023 年的纯电车型销量预期是 60 万辆甚至在今年 7 月时，福特还公布自己已经获得了 60 GWh 的电池供应。

- 北美、欧洲和中国 27 万辆 Mustang Mach-E；

- 北美 15 万辆 F-150 Lightning；

- 北美和欧洲 15 万辆 Transit 电动车；

- 欧洲 3 万辆全新 SUV。