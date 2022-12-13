福特将在英国投资 1.5 亿英镑扩建电动汽车工厂，每年生产 420000 个电驱单元

IT之家 12 月 13 日消息，福特宣布将在其位于英国默西塞德郡的哈雷伍德工厂投入更多的资金，以大幅增加计划中的电动汽车驱动单元产量。

去年 10 月，该公司签署了 2.3 亿英镑（约 19.71 亿元人民币）的投资协议，为电动汽车生产约 25 万台电动机和单速变速箱。

本月，福特宣布再投资 1.5 亿英镑（约 12.86 亿元人民币），以实现 42 万个电动汽车驱动单元的产量，相比增加了 70%，而总投资金额将达到 3.8 亿英镑（约 32.57 亿元人民币）左右。

最近的举动与福特在欧洲的电气化战略高度相关。让我们回想一下，该公司将在两年内推出 9 款全电动车型，并在 2026 年以每年 60 万辆的速度销售纯电动汽车。这些电动汽车使用的 70% 的驱动单元将来自 Halewood，该公司目前为福特的多款乘用车和商用车制造变速箱。

到 2030 年，福特希望在欧洲只销售全电动汽车 (到 2035 年，货车也将全部电动化)。

IT之家了解到，福特最新的投资将分为两部分:

属于哈勒伍德工厂的 1.25 亿英镑。

还将投资 2400 万英镑用于埃塞克斯顿的一个新的 E:PRiME (制造工程中的电动动力总成) 开发中心。在先进推进中心的协助下，E:PRiME 已经开始建造电力装置的原型，并对 Halewood 员工进行机械加工和组装方面的培训。

福特英国董事长蒂姆・斯莱特 (Tim Slatter) 表示:

“对于福特来说，这是非常重要的下一步，我们将在两年内推出 9 款电动汽车。我们的英国员工在福特的全电动未来中发挥着重要作用，这可以从 Halewood 转向新型零排放动力系统，以及 E:PRiME 在 Dunton 完成生产流程的创新中看出。”

福特还提到，Halewood 将为福特 E-Transit Custom、E-Tourneo Custom、Transit Courier、Tourneo Courier 和彪马以及“未来的其他产品”提供电驱单元，而这些未来产品可能是基于 MEB 的中型跨界车和运动型跨界车。