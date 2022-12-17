苹果 iOS 16.2 出现 BUG：AirPods 充电盒即便满电在 iPhone 上电量仍显示为 0%

IT之家 12 月 17 日消息，苹果于 12 月 13 日推出了 iOS 16.2 更新，引入了 iCloud 端到端加密功能“高级数据保护”、Apple Music 唱歌、无边记应用等。不过用户在更新至 iOS 16.2 之后遇到了一个 BUG：AirPods 即便是是满电情况下依然显示充电盒电量为 0%。

IT之家了解到，在 Reddit、Twitter 和苹果支持论坛上，不少 AirPods 用户均反馈 iOS 16.2 存在这样的问题。用户尝试了几种常规的故障排除方法，但是大部分都没有成功。虽然说这并不是影响实际使用的严重错误，但对于经常使用 AirPods 的用户来说，无法通过 iPhone 了解 AirPods 充电盒还有多少电量。

根据用户反馈，这个问题并不限定于 AirPods 和 iPhone 机型，在升级到 iOS 16.2 系统之后就可能遇到这个问题。在用户使用单个 AirPods 耳机，另一个留在 AirPods 充电盒内时，iOS 16.2 同样也会显示电量为 0%。

目前尚不确定具体有多少用户受到影响。苹果公司没有在任何支持页面上并未官方承认 iOS 16.2 AirPods Case 0% 的电量显示错误。