来自 1985 年，Linux Kernel 6.2 将进一步移除 NFSv2 相关支持

IT之家 12 月 17 日消息，Linux 6.2 内核将进一步移除 NFSv2 相关支持。NFSv2 最初在 SunOS 2.0 上面实现，于 1985 年发布。目前主流 Linux 发行版本已经不再支持 NFSv2，但是 Linux Kernel 源代码树仍保留了相关代码。

IT之家了解到，网络文件系统（NFS）是一种分布式文件，力求客户端主机可以访问服务器端文件，并且其过程与访问本地存储时一样，它由 Sun 微系统（已被甲骨文公司收购）开发，于 1984 年发布。它基于开放网络运算远程过程调用（ONC RPC）系统：一个开放、标准的 RFC 系统，任何人或组织都可以依据标准实现它。

NFS 已经发展到了 4.2（于 2016 年发布）版本。在今年早些时候发布的 Linux 5.18 中，NFSD 宣布将门槛调整到 NFSv3，并表示将会尽快删除 NFSv2 代码。

rpc.nfsd 程序目前已经不再支持 NFSv2。而 Linux 6.2 下一步将添加 Kconfig 选项，允许内核版本不再支持服务器端 NFSv2。新的内核开关是 NFSD_V2，允许在没有 NFSv2 支持的情况下构建 Linux 6.2+ 内核。

现在可以选择构建 NFSv2 服务器代码之外，Linux 6.2 的 NFSD 更改还添加了对低内存场景和其它情况下的 CB_RECALL_ANY 支持以及各种其它 NFS 服务器代码增强功能。