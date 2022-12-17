消息称特斯拉最快下周宣布在墨西哥建厂

北京时间 12 月 17 日上午消息，据彭博社报道，多位知情人士今日称，特斯拉最快将于下周宣布在墨西哥建立汽车组装工厂。目前，特斯拉正在敲定该项目的最终计划。

这些知情人士称，该工厂将设在墨西哥新莱昂州首府蒙特雷市（Monterrey）的圣卡塔琳娜（Santa Catarina）。其中一位知情人士表示，最终的细节仍在敲定中，特斯拉正与墨西哥外交部和新莱昂州的官员商讨相关事宜。

对此，特斯拉尚未发表评论。

今年 10 月，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）曾访问过新莱昂州，并与那里的官员会面。而且，特斯拉之前与该州政府建立起的关系，已经为其赢得了专属海关通道，允许一些零部件穿越边境进入得克萨斯州。

这座工厂将是特斯拉在美国边境以南的第一家工厂，也是特斯拉扩大全球制造业努力的一部分。除了美国工厂，特斯拉之前已在中国和德国建立了大型汽车组装工厂。

事实上，特斯拉一直以来就考虑在北美建立继加州和得州之外的第三家工厂。今年面 8 月，马斯克也曾告知股东，可能会在今年年底之前做出新的建厂决定。

就在数日前，墨西哥和加拿大刚刚在跨地区运输汽车问题上，赢得了与美国的贸易争端，这一进展使汽车制造商更有动力在这些国家生产汽车。

而且，根据美国 8 月份签署的一项法律，在北美地区（包括加拿大和墨西哥）制造的电动汽车资格获得补贴，只要它满足电池方面的一些要求。该项法律旨在刺激电动汽车的普及。

目前尚不清楚，特斯拉将在其墨西哥工厂生产哪些车型，也不清楚何时开始生产。知情人士称，这些细节可能会在未来几天公布。

特斯拉的该工厂将位于新莱昂州的一条“汽车走廊”上，那里已经是通用汽车和起亚汽车的工厂所在地。此外，福特汽车公司也在墨西哥城附近的库蒂特兰（Cuautitlan）生产 Mustang Mach-E 电动汽车。

马斯克已经制定了一个雄心勃勃的目标，到 2030 年每年销售 2000 万辆电动汽车，这将使特斯拉的规模是任何其他汽车制造商的两倍，占全球汽车销量的 20%。