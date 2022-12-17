让 PS4 运行 Linux，Psxitarch v3 发行版本发布

IT之家 12 月 17 日消息，PSXITA.it 开发者为索尼 PlayStation 4 游戏主机发布了 Psxitarch v3。Psxitarch 是可以在 PS4 上运行的 Linux 发行版本，亮点是轻量级、运行速度快，资源占用低（内存占用不到 370MB）。

IT之家了解到，本次更新优化主要包含以下内容：

系统更新至最新版本

Mesa 驱动更新至 22.2.0_devel 版本。*

能够从 Vulkan（ACO）即时切换到 Vulkan（LLVM）。

可用脚本配置 TearFree。

新版集成了风扇控制组件 Ps4fancontrol。它在你启动发行版时自动启动并设置所需的阈值温度。在控制台关闭或返回到 ORBIS 操作系统时，会暂时将阈值重置为默认值。因此，没有必要拔掉电源插头来重置风扇。

可用脚本更轻松地设置系统语言。

可用脚本为 xorg 和 vconsole 设置键盘布局。

如果使用的内核支持 PS4 内部硬盘的用户分区，可以用脚本来装载该分区。

在你安装或删除一个应用程序后，应用程序菜单会自动更新。

启用和禁用视频信号的键盘快捷键。如果在关闭 / 打开电视或改变视频源或拆除 hdmi 电缆后出现黑屏或其它原因，你可以按 ALT+F11 和 ALT+F12 组合键来恢复视频信号。如果这不起作用，你可以使用 ALT+F1 和 ALT+F2 组合。

可用脚本来启用和禁用桌面。

PS4 连接到网络后，时间自动更新。

可以改变 PS4 的 LED 灯的颜色。

通过按组合键 ALT+F6 可以进行截图。

安装脚本现在可以正确对齐分区（感谢 Hippie 指出这一点），如果你没有正确格式化 USB 设备，会发出警告。

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