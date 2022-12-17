官方视频预热：一加 11 性能旗舰手机即将发布

在今天下午举行的一加 9 周年活动中，刘作虎宣布 OPPO 一加正式开启双品牌，刘作虎称 OPPO 将给一加投 100 亿。一加还表示，未来依旧专注做好产品，OPPO 投入的 100 亿资金将主要用于产品研发，以打造兼具极致性能和质感设计，拥有旗舰体验的精品。

在本次活动中，一加官方宣布了未来性能旗舰一加 11，即将发布。官方称，一加 11 历时一年的打磨，集合了内部最强的性能研发资源和最顶尖的工业设计能力，呈现出引领性的质感设计，挑战行业多项不可能，将给用户带来引领未来的性能体验。

李杰表示，现在手机 90% 以上体验都与性能强挂钩，而一加的性能基因深植于历代产品中。未来，一加的产品在硬件配置拉满的同时，进行深度软硬件协同调校，打造极致性能体验。而质感设计是一加的品牌标签，对一加来说，设计是不能妥协的部分，产品在性能拉满的同时还要做到颜值手感兼具。

一加手机官方微博发布了一加 11 预热视频，可以看到该机的相机模组采用了新的设计，并且支持哈苏影像。

下面是视频：

IT之家获悉，据爆料，一加 11 新设备将包括新设计的相机模块，包括圆形的陶瓷模组，容纳三个摄像头排列和 LED 闪光灯，同时还有金属中框架和前面的弧形显示屏。

就规格而言，一加 11 5G 预计搭载 6.7 英寸的 QHD+ AMOLED 显示屏，具有 120Hz 刷新率和 HDR10 + 认证。内置高通骁龙 8 Gen 2 芯片，配备高达 16GB LPDDR5X 内存和高达 512GB 的 UFS4.0 存储。

在影像方面，一加 11 后置 5000 万像素的索尼 IMX890 主传感器，4800 万像素的超广角镜头，以及 3200 万像素的长焦镜头。前置 3200 万像素摄像头，用于自拍和视频通话。物理静音滑块也将回归。该手机采用 5000mAh 电池，支持 100W 快速充电。这款手机还将预装基于安卓 13 的 OxygenOS 13 系统。

IT之家获悉，一加 11 还将采用屏内指纹传感器，哈苏相机，以及杜比全景声，立体式扬声器。预计还支持 5G、Wi-Fi 6E、蓝牙 5.2、GPS 和 USB Type-C 接口等连接。