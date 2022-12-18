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索尼高管暗示将推出新版 PS5，称 2023 将是非常重要的一年

2022/12/18 7:05:17 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 魇白 的线索投递！

IT之家 12 月 18 日消息，索尼 PlayStation 5 发布已有两年多的时间，虽然看起来外观没什么不一样的地方，但实际上每年都会有一个小小的改版机型，主要是优化内部散热设计，降低机身重量。

现在，形势逐渐明朗，主机的销售也趋于稳定。一些关于升级款 PlayStation 5（Pro）的传闻也渐渐浮现。

虽然在 PS5 发布之前大家都期待它能带来原生 8K@120fps 的游戏体验，但实际上连 4K@60fps 都很难保证，尤其是开启光线追踪之后，而且到目前只有少数游戏才能充分利用其当前硬件的优势。

到 2023 年，我们可能会迎来一款半代升级的游戏主机，它可能无法实现游戏性能方面的巨大突破，但它肯定能为索尼带来足够的利益。

索尼平台体验高级副总裁西野秀明在接受 Famitsu 采访时透露，PS5 第三个年头 (PS4 Pro 是在 PS4 发布的第三年时推出)，也就是 2023 年将会是对该平台来说“非常重要”的一年，不过他“目前不能谈论具体细节”，只是“希望你们能对明年有所期待。”

从之前的爆料和预测来看，新款 PS5 升级型号有望于 9 月或年底推出，而且索尼计划在 2023 年圣诞节假期之前完全淘汰目前的型号，通过保持市场上只有一种型号来缩减生产成本，具体可参考IT之家此前报道。

拓展阅读

索尼 PS5、微软 Xbox Series X|S 半代升级版有望明年发布，已有 3A 工作室收到开发套件

消息称索尼正测试新型 PS5：配置基本不变，采用可拆卸式光盘驱动器

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关键词：索尼PS5

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