Opera 浏览器引入 Lucid 模式，一键改善古早视频画质

IT之家 12 月 18 日消息，虽然 Opera 曾经是一个非常受欢迎的浏览器，但如今它市占率已经只剩 2% 左右了。尽管昔日不再，但 Opera 并没有停下创新的脚步，最新还推出了一项“Lucid 模式”，可极大程度地改善用户观影体验。

据介绍，这是 Opera 一种专门用来优化老视频画质的功能，可使老旧、模糊的视频看起来更锐利、更清晰，特别是在高分辨率屏幕上。

Opera 通过 CSS 锐化来将网页中的视频和图像实现“清晰化”。IT之家了解到，此功能需要硬件加速，由 GPU 负责处理。

默认情况下该选项是禁用的，你可以通过边栏来选择锐化所有站点上的视频，并也可以选择锐化所有站点上的图像。此外，当你打开一个包含视频的网页时她也会提醒你目前处于“Lucid Mode off”的状态，点击相应的按钮即可开启这一功能。

当然，你也可以从浏览器的设置页面找到这些选项：opera://settings/ lucidMode

从官方介绍来看，该功能不光会降低画面的噪点，还会改善画面的亮度和色彩效果，使画面更富有层次。

Opera 官方说明：

该功能适用于所有视频，例如 YouTube、TikTok、Instagram、Facebook 和 Twitter 上的视频，只要点击一下视频上的浮动按钮就可以启用。激活后，Lucid 模式会让内容锐利和清晰。它也适用于图像，不要让低质量的内容妨碍你的观看体验。

如果你想要试一下这个新功能，需要将 Opera 更新至最新版本（93.0.4585.70），而且该功能目前只适用于 Opera 桌面端浏览器（Windows、Linux 和 macOS）。