微软将于 2023 年 2 月 14 日 Edge 浏览器更新后永久禁用 Internet Explorer

IT之家 12 月 17 日消息，微软宣布将对其 IE 终结计划进行一点小小的调整，从而为这款浏览器的棺材板钉上最后一颗钉子。

根据今天更新的官方文档，微软将通过 Edge 更新来杀死 IE，而不是之前以为的 Windows Update。这款“软件炸弹补丁”将于 2023 年 2 月 14 日发布，它将帮助企业“确保从 IE 浏览器到 Microsoft Edge 的过渡更丝滑、更方便”。

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微软表示，这一变化不会影响那些已经放弃了 IE 浏览器、转而使用基于 Chromium Edge 浏览器的企业，因为它具备 IE 模式，有着更好的兼容性和其他改进。

根据微软的说法，那些仍然依赖 IE 浏览器的用户现在应该马上采取行动，以避免在 2023 年 2 月 14 日之后的业务突然中断，届时微软将彻底关闭这款浏览器的支持。

实际上，从 Windows 中移除 IE 浏览器也很难一蹴而就。Internet Explorer (IE) 已经在 6 月 15 日宣布退役，但是 IE11 并没有真正死掉，也没有完全死掉。微软解释说，禁用过程很漫长，那只是开始。

在接下来的几个月中，旧版 IE 浏览器可在明年完全禁用之前，将尝试打开 IE 的用户重定向到微软 Edge 中的 IE 模式中，直到微软明年 2 月强制禁用 IE，后续还将于 5 月 23 日 (可选) 和 6 月发布非安全更新 (强制) 来强行删除电脑上的 IE 11 图标（文件）。

IT之家提醒，微软还将于 2023 年 1 月停止在 Windows 7、8 和 8.1 上发布 Edge 浏览器的功能和安全更新。目前微软、谷歌和其他公司都建议用户更新到 Windows 10 或 11 系列以保证电脑安全。