世界首款“真无线”电视将在 2023 CES 上亮相，采用电池供电

IT之家 12 月 18 日消息，总部设在美国的初创公司 Displace 宣布，将在 2023 年的 CES 上首次推出“世界上第一台真正的无线电视”，这款 OLED 电视依靠可充电电池运行。

Displace 公司于 2022 年成立，这款电视的名称为“Displace TV”，支持触摸和语音操控，还可以通过摄像头（可以关闭）用手势操控。

据介绍，这款 55 英寸 4K OLED 电视重量不到 20 磅（约 9.080 千克），没有电线或端口，使用一个专有的可更换电池系统。该电视有一个与电源插座保持连接的无线单元盒，该单元盒内置 AMD CPU 和 Nvidia GPU，支持 Wi-Fi 6E。与目前大多数电视中基于 ARM 的廉价联发科 SoC 相比，这是一个相对昂贵的解决方案。

用户甚至可以将多台 Displace TV 组合起来，形成任何尺寸的电视，例如，该公司说：“四台电视可以打造出一台具有 16K 分辨率的 110 英寸电视”。不过这个说法似乎有点问题，因为四个 4K 面板拼接在一起是 8K 分辨率，而不是 16K。

该公司称，按照每天平均使用 6 小时计算，该电视使用的电池可以提供一个月的续航时间。然而，该公司没有说电池充电需要多长时间。

IT之家了解到，Displace TV 将于 1 月初在拉斯维加斯举行的 2023 年 CES 上正式亮相，从 1 月 5 日开始在其官网开启预购，将于 2023 年底上市，首发销售市场是美国。