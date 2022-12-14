均胜电子启动新一轮电动汽车 800V 高压平台能量管理系统研发

IT之家 12 月 14 日消息，均胜电子旗下宁波普瑞均胜汽车电子有限公司牵头、宁波均胜新能源研究院重点参与的“宁波市汽车电子智能化创新联合体”宣布，第一阶段研发攻关专项已取得突破性进展，预计将于 12 月底完成。均胜电子基于创新联合体平台资源，已启动新一轮 800V 高压平台电动汽车能量管理系统关键技术的研发及产业化。

按照创新联合体计划，800V 高压平台电动汽车能量管理系统关键技术已成为其第一课题的关键子课题。结合中国新能源汽车市场实际，这轮联合创新研发将聚焦于高效率 800V 快充升压关键技术，高集成 800V 多合一关键技术，800V 高压平台能量管理系统充电控制技术，800V 能量管理系统结构，以及 800V 能量管理系统开发及验证的研究。

业界普遍认为，800V 平台架构是已被验证的提高充电速度的可行方案。2022 年以来，现代、阿维塔、小鹏和路特斯等先后推出 800V 高压架构车型，此前保时捷、奥迪、广汽埃安、极狐等品牌亦早有布局。

“通过提高充电电压来提高功率，可以减少线束、连接器等产生的热量。”均胜新能源研究院说，动力电池就像蓄水池，它通过车载充电机将电能存储于电池，通过配电单元分配给各类部件，并通过电压转换模块满足不同部件的电源电压，而随着平台高压化，充配电和电压转换等部件、组件亦需升级到适配 800V 甚至更高电压。

IT之家了解到，在全球市场范围内，均胜电子在高压快充领域已有部分高性能 800V 高压平台技术在欧洲市场实现量产，如较早前为保时捷的相关车型提供的 800V 高压平台技术，涵盖高压充电升压器、三合一集成式电压转换器等。2022 年，均胜电子累计新获 800V 高压平台相关订单金额约 90 亿元。