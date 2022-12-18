上汽集团：三年内新能源车销量占比将“翻番”

IT之家 12 月 18 日消息，今年 1-11 月份，上汽新能源车销量达 93 万辆，在集团整体销量中的占比接近 20%。

上汽宣布，将继续推进“纯电、混动、燃料电池”三条新能源技术路线，强化自主核心技术攻关，进一步加快推动新能源汽车产业化发展。2025 年上汽新能源车在整体销量中的占比将达到 40%，三年内实现翻番。

IT之家曾报道，今年 11 月，上汽集团实现整车销量 49.3 万辆同比下降 18.1%，但新能源汽车在 11 月创下了单月销售 13 万辆的历史新高。

今年前 11 个月，上汽集团整车销量约为 476.6 万辆。上汽自主品牌销量达到 246.6 万辆，其中上汽乘用车销售 75.2 万辆，创历史新高；上汽海外市场销售 88.3 万辆，同比增长 46.4%，其中 11 月份单月销量达 11.1 万辆。

新能源车市场表现上，1-11 月，上汽新能源车销售 93 万辆，约占整体销量的 20%，销量同比增长 45.8%。

具体来看，前 11 个月，上汽大通销售新能源车 3 万辆，同比增长 68.6%；上汽大众销售新能源车 9 万辆，同比增长 84%；上汽通用销售新能源车 4.4 万辆，同比增长 110.4%；上汽通用五菱销售新能源车 53.5 万辆，同比增长 34.8%。