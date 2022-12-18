中国电信物联网用户超 4 亿，首次超过移动电话用户数

IT之家 12 月 18 日消息，据天翼物联科技有限公司消息，近日，中国电信物联网发展规模取得新突破，物联网用户超 4 亿，物联网用户数超过移动电话用户数，全面迈入“物超人”时代。

▲ 图源天翼物联

IT之家了解到，工信部公布的数据显示，我国已建成全球规模最大的移动物联网络，移动物联网连接数在全球移动物联网连接总数中占比超 70%。

据介绍，近年来，中国电信天翼物联大力践行“云改数转”战略，加快移动物联网能力建设与业务布局，并在网络能力、平台建设、应用发展、产业协同等方面实现了跨越式发展。

在网络能力方面，不断推动网络能力升级，已建成全球规模最大的 NB-IoT 网络、全球规模最大的 LTE-FDD 网络，全球首张规模最大、网速最快的 5G SA 共建共享网络，打造了满足低中高速全场景应用的移动物联网网络基础设施。截至目前，中国电信物联网用户超 4 亿，其中 NB-IoT 用户超 2 亿，是全球规模最大的 NB-IoT 运营商，全球首个 NB-IoT 用户破亿的运营商，全球规模最大的 NB-IoT 智能抄表运营。

在物联网平台建设方面，大力开展移动物联网核心技术攻关，自主研发具备国际先进水平、端边云一体化的分布式物联网操作系统 CTWing OS，实现云边端海量异构资源有机解耦，支持亿级超大规模终端安全可靠接入，为解决“物超人”时代下终端碎片化、应用长尾化行业难题提供了指引；基于 CTWing OS 内核自主研发的天翼物联网平台（AIoT），提供泛在智能连接、泛在终端感知、应用一站式使能、统一运营、端到端安全与数据融通等能力，并获行业首批“云边端一体化 AIoT 平台”认证。目前，平台服务全网超 4 亿蜂窝物联网用户，为超 1.6 亿智能物联网终端提供数据采集、传输与处理服务，日均数据采集量峰值达 3TB，日采集记录数达 500 亿条，成为中国电信赋能产业数字化转型的物联网能力底座。

在应用发展方面，深入推动移动物联网技术融入经济社会发展各领域多环节。面向低中速率场景，基于 NB-IoT、Cat.1 网络优势，中国电信打造了智慧燃气、智慧水务、智慧监控、智慧交通、公网对讲、智能支付、智慧消防、工业互联网等 8 个千万级应用场景，应用赋能深度与广度实现行业领先；针对中高速大连接场景，加速部署 5G RedCap，率先在江苏镇江港完成了全球首个 5G 专网 RedCap 测试，充分验证了中国电信 RedCap 网络赋能生产核心场景的能力；面向 5G 高速率场景，建设 5G 2B SA 专用网络，推出 5G 定制网“致远、比邻、如翼”三大服务模式，打造 5G 定制网运营管理能力，推出 5G 能力魔方，加速产业数字化转型进程。目前，中国电信已累计打造 5G 定制网项目超 4500 个，累计 5G 行业商用项目超 1.3 万个，形成了智慧矿山、智慧工厂、智慧城市、智慧医疗等一系列典型案例。

在产业协同方面，依托天翼物联产业联盟、天翼物联开发者大赛、CTWing 物联网市场、物联网实验室等生态力量，目前，中国电信天翼物联已构建覆盖物联网产业链上下游多领域的物联网生态，引入了超 1000 家合作伙伴，招募近 5000 款终端，汇聚超 16 万物联网开发者，推动天翼物联产业联盟成员发展至 700 多家；同时，联合产业链合作伙伴打造物联网开放实验室，通过超 1 万次一体化测试验证、物联终端招募与检测等服务，助力 1000 余家企业推进数字化转型。今年 11 月，中国电信还与中国信通院等 6 家单位发起移动物联网高质量发展共同倡议，全面推进移动物联网规模化应用，赋能产业转型升级。