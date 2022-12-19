消息称三星 Galaxy S23 系列将推迟到 2 月中下旬发布

IT之家 12 月 19 日消息，爆料者 @TheGalox_透露，三星 Galaxy S23 系列将在 2 月中下旬发布。他补充道，这三款手机之所以延迟发布，最主要的原因在于三星内部暂时无法决定该系列的最终定价结构。

三星今年在 2 月 9 日推出了 Galaxy S22、Galaxy S22+ 和 Galaxy S22 Ultra 三款机型，并于 2 月 25 日上市。不过之前的消息表明，三星有意在 2 月第一周推出 Galaxy S23 系列，并在 2 月 17 日开售，从 S21 到 S23 每一代都提前一周。

IT之家曾报道，三星设备体验 (DX) 部门上周四召开了全球业务战略会议，宣布痛改前非，从明年开始大幅改变其智能手机战略，以“专注于最大化 Galaxy 客户体验”，避免沉浸于“一昧降低成本以强化盈利”的困局。

此外，三星 Galaxy S23 Ultra 已经入网工信部，详细配置已经公布。

据悉，三星将首发独占 3.36GHz 高频版骁龙 8 Gen2，这颗处理器不同于普通的台积电版骁龙 8 Gen2，它是三星自家代工部门生产的，似乎是铁了心想要跟台积电碰一碰。

该机将采用 6.8 英寸 3088*1440p 分辨率 OLED 显示屏，前置 12Mp 自拍摄像头，后置四摄，分别是一个 200 万像素传感器（根据传闻应该是 2 亿像素）、一个 108Mp 传感器，12Mp+12Mp 双长焦镜头，支持 10X 光学变焦。

三星 Galaxy S23 Ultra 似乎将提供 8GB、12GB 内存，256GB、512GB、1TB 存储，内置 5000mAh 电池，附带 25W 充电头，机身尺寸为 163.4×78.1×8.9mm，重 233g。

根据此前爆料，全新的 Galaxy S23 系列将提供 Galaxy S23 标准版、Galaxy S23+，以及 Galaxy S23 Ultra 至少三款机型，其中三星 Galaxy S23 标准版和 S23 + 两款机型将依然仅提供 8GB 内存版本。

值得一提的是，三星 Galaxy S23 标准版和 S23 + 的外观渲染图也已经在网上曝光。从渲染图来看，两款机型基本延续了上代的设计，只是去掉了摄像头模块的框框，改成了和上代 Ultra 版类似的独立摄像头排布。

此外，三星 Galaxy S23 Ultra 的相关信息也被多次曝光。外观方面，三星 Galaxy S23 Ultra 的外观也基本延续了上一代的设计，最大的变化是中框宽度增加，使得屏幕曲面部分减少，将更加接近微曲面屏。

影像方面，三星 Galaxy S23 Ultra 后置 2 亿像素主摄，可以提供 1200 万、5000 万和 2 亿像素三种模式，三星还有望在 Galaxy S23 Ultra 上使用高通的超声波 3D 广域指纹传感器。

除此之外，上周还有人放出了一些机模照片，让我们了解了三星下一代旗舰可能会是什么样子。

《三星 Galaxy S23 / Ultra 系列机模图片曝光》