首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Win11之家>Win11快讯

Win11 预览版个性化新功能：允许用户在桌面上绘制贴纸

2022/12/19 9:24:58 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：

IT之家 12 月 19 日消息，今年 5 月 Windows 11 预览版新增了一个隐藏的性化功能，允许用户在桌面上放置各种贴纸。而据 neowin 报道，在 25174 及以后的版本中，微软增加了绘制自定义贴纸的功能。

以下是如何启用该功能（注意，未公布的功能往往是不稳定的，在使用 ViveTool 应用程序之前，请备份重要数据）：

  • 首先，将 Windows 11 预览版升级到 25174 或更新版本。

  • 其次，开启隐藏的贴纸功能，具体方式如下：

按 Win + R 并输入 regedit。按回车键，然后 Windows 11 将打开注册表编辑器。

复制并粘贴以下路径到注册表编辑器的地址栏：HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\current\device

右键单击“device”，选择新建 > 项（K）。

将新项重命名为 Stickers。

右键单击注册表编辑器的右侧，选择新建 > DWORD（32 位）值。

将新值重命名为 EnableStickers。

打开 EnableStickers 值，将其值数据改为 1。单击“确定”以保存更改。

重启计算机。

  • 接下来，从 GitHub 上下载 ViveTool，并将文件解压到一个方便且容易找到的文件夹中。例如，C:\Vive。

  • 以管理员身份启动命令提示符，用 CD 命令进入包含 ViveTool 文件的目录。例如，如果你把文件放在 C:\Vive，输入 CD C:\Vive。

  • 输入 vivetool /enable/ id:36165848 并按回车键。

  • 重启电脑。

  • 在桌面上点击右键，选择添加或编辑贴纸。

  • 切换到绘画模式，就可以开始绘制了。

画完后点击完成。Windows 11 将把你的杰作保存为一个新的贴纸，可以四处移动或编辑。

IT之家了解到，桌面贴纸功能仍然有一些明显的限制，例如墙纸必须设置为充满桌面，而且贴纸不支持多显示器设置。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Win11Windows 11

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用