Win11 预览版个性化新功能：允许用户在桌面上绘制贴纸

IT之家 12 月 19 日消息，今年 5 月 Windows 11 预览版新增了一个隐藏的性化功能，允许用户在桌面上放置各种贴纸。而据 neowin 报道，在 25174 及以后的版本中，微软增加了绘制自定义贴纸的功能。

以下是如何启用该功能（注意，未公布的功能往往是不稳定的，在使用 ViveTool 应用程序之前，请备份重要数据）：

首先，将 Windows 11 预览版升级到 25174 或更新版本。

其次，开启隐藏的贴纸功能，具体方式如下：

按 Win + R 并输入 regedit。按回车键，然后 Windows 11 将打开注册表编辑器。 复制并粘贴以下路径到注册表编辑器的地址栏：HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\current\device。 右键单击“device”，选择新建 > 项（K）。 将新项重命名为 Stickers。 右键单击注册表编辑器的右侧，选择新建 > DWORD（32 位）值。 将新值重命名为 EnableStickers。 打开 EnableStickers 值，将其值数据改为 1。单击“确定”以保存更改。 重启计算机。

接下来，从 GitHub 上下载 ViveTool，并将文件解压到一个方便且容易找到的文件夹中。例如，C:\Vive。

以管理员身份启动命令提示符，用 CD 命令进入包含 ViveTool 文件的目录。例如，如果你把文件放在 C:\Vive，输入 CD C:\Vive。

输入 vivetool /enable/ id:36165848 并按回车键。

重启电脑。

在桌面上点击右键，选择添加或编辑贴纸。

切换到绘画模式，就可以开始绘制了。

画完后点击完成。Windows 11 将把你的杰作保存为一个新的贴纸，可以四处移动或编辑。

IT之家了解到，桌面贴纸功能仍然有一些明显的限制，例如墙纸必须设置为充满桌面，而且贴纸不支持多显示器设置。