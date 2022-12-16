Win11 学院：如何在微软 Windows 11 右键菜单中新增“复制 / 移动到文件夹”选项

IT之家 12 月 16 日消息，IT之家的各位忠实用户，请问你们平时在 Win10 / Win11 系统中是如何复制 / 剪切文件的？是并列两个文件管理器窗口进行拖拽操作？还是右键文件，然后打开目标路径文件夹，然后点击粘贴呢？除了上述两种方法之外，本文介绍一下另一种快速复制 / 剪切文件的方法。

注意：以上这种方法同时适用于 Win10 和 Win11 系统。

正如上面截图和动图所示，用户右键点击文件可以看到“复制到文件夹”和“移动到文件夹”功能，点击之后可以在跳出的框中选择目标路径，然后点击“复制 / 移动”按钮即可。

IT之家网友可以按照以下步骤进行启用：

1. 打开开始菜单

2. 搜索 regedit，然后打开注册表编辑器

3. 打开 HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers 路径

4. 右键右侧空白区域，点击“新建”-》“项”

5. 将该新建的项重命名为“Copy to folder”

6. 右键右侧的“默认”字符串

7. 将数值数据修改为“{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}”（不包括“”）

8. 点击“确定”按钮

9. 右键 ContextMenuHandlers，点击“新建”-》“项”

10. 将该新建的项重命名为“Move to folder”

11. 右键右侧的“默认”字符串

12. 将数值数据修改为“{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}”（不包括“”）

13. 点击“确认”按钮

14. 重启电脑