Win11 学院：如何让 Windows 11 系统托盘显示秒数

IT之家 12 月 17 日消息，微软在今年 11 月下旬推出的 Win11 Build 25247 预览版更新中，在任务栏显示设置中新增了秒数选项。如果你并没有升级到 Build 25247 及更高版本，本文还介绍了其它两种启用秒数显示的方式。

在介绍其它两种方式之前，我们还是先来看看 Win11 Build 25247 及更高版本启动任务栏秒数显示的方式。IT之家网友可以按照以下步骤启用：

1. 使用键盘快捷方式（Win 键 + I 键）或者访问开始菜单进入设置应用

2. 在左侧窗口点击“个性化”，然后在右侧面板中找到“任务栏”

3. 展开“任务栏行为”选项

4. 勾选“在系统托盘时钟中显示秒数”

如果你并没有升级到 Build 25247 及更高版本，或者你仍在使用 WIn10、Win8，那么可以尝试下以下三种方式：

使用命令提示符在系统托盘时钟中显示秒数

IT之家网友可以按照以下步骤启用：

1. 按下 Win 键，打开开始菜单

2. 在搜索栏重输入 CMD，然后选择“以管理员身份运行”

3. 在弹出的命令提示符窗口中输入以下命令，并按回车键：

powershell.exe Set-ItemProperty -Path HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced -Name ShowSecondsInSystemClock -Value 1 -Force

使用 Windows PowerShell 在系统托盘时钟中显示秒数

1. 按下 Win 键，打开开始菜单

2. 在搜索栏重输入 PowerShell，然后选择“以管理员身份运行”

3. 输入以下命令

Set-ItemProperty -Path HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced -Name ShowSecondsInSystemClock -Value 1 -Force

正常情况下，你的系统托盘时钟区域就会显示秒数。

如果你想要移除秒数显示，可以同样以命令方式进行修改：

命令提示符取消显示秒数命令：

powershell.exe Set-ItemProperty -Path HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced -Name ShowSecondsInSystemClock -Value 0 -Force

Powershell 取消显示秒数命令：

Set-ItemProperty -Path HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced -Name ShowSecondsInSystemClock -Value 0 -Force

使用注册表编辑器方式在系统托盘时钟中显示秒数

1. 打开开始菜单

2. 搜索 regedit，然后打开注册表编辑器

3. 在注册表编辑器地址栏上输入“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced”路径

4. 找到“ShowSecondsInSystemClock”。如果没有发现，那么可以选择“新建”--》“DWORD (32 位) 值”，将其命名为“ShowSecondsInSystemClock”。

5. 将数据数值修改为“1”

修改完成之后你应该可以看到系统托盘时间的变化，如果你不想要显示秒数，那么可以将值修改为 0 即可。