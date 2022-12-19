2022 年 11 月全球热门移动应用下载 TOP10：Instagram 登顶，抖音及 TikTok 第二

IT之家 12 月 19 日消息，Sensor Tower 商店情报数据显示，2022 年 11 月 Instagram 以超过 6200 万下载量，成为全球移动应用 (非游戏) 下载榜冠军，较 2021 年 11 月增长 12.1%。其中，印度市场的下载量占 47.3%，巴西市场的下载量占比为 5.2%，印度尼西亚市场为 5%。

全球热门移动应用下载量 TOP10 完整榜单见上文图表。注：下载量仅统计 App Store 和 Google Play，不包括中国及其它地区第三方安卓市场。

IT之家了解到，抖音及其海外版 TikTok 以将近 5500 万次下载排名第二，与去年同期基本持平。中国是下载量最大的市场，占 12.3%；其次是印度尼西亚，占 8.5%；美国以 8.2% 紧随其后。

排名前五的另外 3 款应用依次 Facebook、CapCut 和 WhatsApp。

2022 年 11 月，全球应用 (非游戏) 在 App Store 和 Google Play 的下载量将近 73 亿次，同比上升 2.3%。印度市场以 15.5 亿次下载排名第一，占全球总下载量的 21.3%。美国市场以 9.7% 的下载量排名第二，第三名是中国 iOS 市场，占 6.7%。

说明：Sensor Tower 下载量数据仅统计 App Store 或 Google Play 账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如 Facebook 和 Facebook Lite。